SIDBI Recruitment 2023: स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक (SIDBI) ने असिस्टैंट मैनेजर के 50 पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एसआईडीबीआई की इस वैकेंसी में असिस्टैंट मैनेजर ग्रेड-ए (सामान्य स्ट्रीम) पद पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। एसआईडीबीआई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिश शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 28 नवंबर 2023 तक आवेदन फॉर्म भरकर सब्मिट कर सकते हैं। सिडबी की इस वैकेंसी में इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट sidbi.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह कि आवेदन शुरू करने से पहले आवेदन योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए पूरा नोटिफिकेशन आगे दिए लिंक पर देख सकते हैं।

सिडबी भर्ती 2023 में रिक्तियों का ब्योरा:

एसआईडीबीआई के इस भर्ती अभियान में कुल 50 रिक्तियों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। पद का नाम असिस्टैंट मैनेजर ग्रेड 'ए' है।

आयु सीमा - सिडबी की इस वैकेंसी के लिए अधिकतक 30 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियलव वेबसाइट sidbi.in पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

चयन प्रक्रिया:

सिडबी भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों का चयन ग्रुप डिस्कसन और साक्षात्कार के जरिए होगा।

सिडबी भर्ती 2023 आवेदन शुल्क - सिडबी बैंक असिस्टैंट मैनेजर वैकेंसी में आवेदन करने वाले सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 1100 रुपए जमा कराने होंगे। एससी, एसटी और दिव्यांगों को मात्र 175 रुपए जमा कराने होंगे।

Direct link to apply



सिडबी भर्ती 2023 में ऐसे करें आवेदन:

- ऑफिशियल वेबसाइट www.sidbi.in पर जाएं।

- होम पेज पर दिख रहे career टैब पर क्लिक करें।

- अब दिख भर्ती नोटिफिकेशन लिंक “SIDBI invites Applications for Recruitment of Officers in Grade ‘A’– General Stream - 2023” पर क्लिक कर पूरा विज्ञापन पढ़ें।

- अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आवेदन फॉर्म भरें।

- आवेदन शुल्क जमा कराएं और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

- आवेदन फॉर्म सब्मिट करें और भविष्य की जरूरत के लिए प्रिंटआउट करके रख लें।