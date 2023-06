SCVT UP ITI Admission 2023: यूपी आईटीआई में आवेदन के लिए आज से आवेदन शुरू

ऐप पर पढ़ें

स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश (SCVTUP) ने आज यूपी आईटीआई में लगभग 5 लाख सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। उम्मीदवार अब आवेदन क सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 3 जुलाई रखी गई है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट http://www.scvtup.in पर जाना होगा। 8वीं पास और 10वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। होम पेज पर दिए गए लिंक (राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु) “Online Submission of Application for Admission for Session 2023-24 for Government / Private ITI” पर क्लिक कर करें। आपको बता दें कि आवेदन करने से पहले आपको ओटीपी भेजा जाएगा। इससे आपका मोबाइल नंबर वेरिफाई हो जाएगा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप आवेदन कर सकते हैं। Apply online

यहां आवेदन करन के लिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग को 250 रुपए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 150 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि आपको फॉर्म यानी आवेदन करते समय कोई मिस्टेक हो गई है, तो फॉर्म में संशोधन भी किया जा सकेगा, लेकिन फॉर्म में संशोधन अभ्यर्थी अपने आवेदन को भरने तथा उसका भुगतान करने के 48 घंटे तक ही कर सकते हैं। इसलिए फॉर्म को ध्यान से भरें।

“Online Submission of Application for Admission for Session 2023-24 for Government / Private ITI” पर क्लिक करते ही आवेदक के सम्मुख एक फार्म खुल जाएगा । इस फार्म में आवेदक को अपना नाम , पिता का नाम , माता का नाम , अपना वर्ग , मोबाइल नम्बर भरकर Send OTP (ओटीपी भेजें ) बटन पर क्लिक करना होगा । अगले चरण पर पहुंचने के लिए आवेदक के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे सम्बन्धित बॉक्स में भरकर Verify & Proceed ( सत्यापन करें व आगे बढ़ें ) करना होगा।