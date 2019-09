sbi.co.in , SBI SO Recruitment 2019 : एसबीआई में बंपर भर्तियां, पढ़ें पूरी डिटेल्स

SBI SO Recruitment 2019: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) विभिन्न ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 402 पदों पर भर्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत सिस्टम/ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट, यूएक्स डिजाइनर और डिप्टी मैनेजर समेत अन्य कई पदों पर नियुक्तियां होंगी। इन पदों को भरने के लिए बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ये सभी नियुक्तियां नियमित आधार पर की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, कुल पद :

(पदों और ग्रेड के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

डेवलपर, पद : 147 (अनारक्षित : 62)

सिस्टम/ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, पद : 47 (अनारक्षित : 21)

डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, पद : 29 (अनारक्षित : 14)

क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, पद : 15 (अनारक्षित : 08)

नेटवर्क इंजीनियर, पद : 14 (अनारक्षित : 08)

टेस्टर, पद : 04 (अनारक्षित : 03)

इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, पद : 02 (अनारक्षित)

आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट, पद : 61 (अनारक्षित : 27)

योग्यता (उपरोक्त पद) : मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/ आईटी/ ईसीई में बीई/ बीटेक अथवा एमसीए/ एमएससी (कम्प्यूटर साइंस/ आईटी) डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

वेतनमान (उपरोक्त पद) : पे स्केल 23,700 से 42,020 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

डेवलपर, पद : 34 (अनारक्षित : 16)

डब्ल्यूएस एडमिनिस्ट्रेटर, पद : 06 (अनारक्षित : 05)

इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, पद : 04 (अनारक्षित : 03)

यूएक्स डिजाइनर, पद : 03 (अनारक्षित)

आईटी रिस्क मैनेजर, पद : 01 (अनारक्षित)

आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट, पद : 18 (अनारक्षित : 10)

आईटी रिस्क मैनेजर (आईएस डिपार्टमेंट), पद : 05 (अनारक्षित : 01)

इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट, पद : 02 (अनारक्षित : 02)

योग्यता (उपरोक्त आठ पद) : मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/ आईटी/ ईसीई में बीई/ बीटेक अथवा एमसीए/ एमएससी (कम्प्यूटर साइंस/ आईटी) डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

वेतनमान : पे स्केल 31,705 से 45,950 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 33 वर्ष।

डिप्टी मैनेजर (एथिकल हैकिंग), पद : 10 (अनारक्षित : 06)

डिप्टी मैनेजर (थ्रेट हंटिंग), पद : 04 (अनारक्षित : 03)

डिप्टी मैनेजर (डिजिटल फॉरेंसिक), पद : 04 (अनारक्षित : 03)

योग्यता (उपरोक्त तीन पद) : मान्यत प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विषय में बीई/बीटेक डिग्री प्राप्त हो। या

- कम्प्यूटर सीइंस/आईटी विषय में एमएससी अथवा एमसीए डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

वेतनमान : पे स्केल 31,705 से 45,950 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

जरूरी सूचना : अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य/ओबीसी और इडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये।

- एससी/एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 125 रुपये देय होगा।

- शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।



आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.sbi.co.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर ऊपर की ओर दिए गए करियर्स बॉक्स पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुज जाएगा। यहां पर ज्वाइन एसबीआई सेक्शन में करंट ओपनिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक और वेबपेज खुलेगा। यहां पर RECRUITMENT OF SPECIALIST CADRE OFFICERS IN SBI ON REGULAR BASIS लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करें। अब इसके नीचे दिख रहे Download Advertisement (English) ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें। अब आवेदन करने के लिए पुन: वेबपेज पर वापस आना होगा।

- विज्ञापन लिंक के नीचे दिए गए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। अब खुलने वाले नए पेज पर ‘क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन’ टैब पर क्लिक करें। अब दिए गए दिशा-निर्देशों को पढ़कर ‘कंटिन्यू’ बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। इस पेज पर मांगी गई बेसिक जानकारियां और कैप्चा कोड दर्ज करके रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर आपके द्वारा दर्ज की गई ई-मेल आईडी और फोन नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड प्राप्त होगा। यह आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित होगा। इसे संभालकर नोट कर लें।

- अब अपनी पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें। फोटो का साइज 20 से 50 केबी और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। ये दोनों फाइल जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो।

- फिर ‘सेव एंड नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक कर दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- ध्यान रहे आवेदन के दौरान विज्ञापन में मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपियों को तय आकार और फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।

- पूर्णरूप से भरे गए आवेदन को सब्मिट करने से पहले ‘प्रीव्यू’ टैब पर क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं।

- यदि आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारियों में कोई बदलाव या सुधार करना चाहते हैं ,तो कर सकते हैं। इसके बाद ‘फाइनल सब्मिट’ बटन पर क्लिक करें।

- आवेदन प्रक्रिया के अंतिम चरण में ‘पेमेंट’ टैब पर क्लिक कर श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। इसके बाद अंत में ‘सब्मिट’ बटन पर क्लिक कर दें।

- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 25 सितंबर 2019

ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 25 सितंबर 2019

अधिक जानकारी यहां

फोन : 022-2282 0427

ई-मेल : Email: crpd@sbi.co.in

वेबसाइट : www.sbi.co.in

