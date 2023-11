रिटायर्ड बैंक ऑफिसर के लिए SBI में निकली भर्ती, शुरू हो चुके हैं आवेदन

ऐप पर पढ़ें

SBI Recruitment 2024: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करता रहता है। वर्तमान में एसबीआई ने रिटायर्ड बैंक ऑफिसर के लिए रिजॉल्वर के पद पर आवेदन मांगे हैं। जो भी उम्मीदवार जो इस पद के लिए इच्छुक है, वह एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए कुल 94 रिक्तियां भरी जाएंगी। बता दें, पंजीकरण प्रक्रिया 1 नवंबर, 2023 को शुरू हो चुकी है और 21 नवंबर, 2023 तक चलेगी। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है, वह बर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

शैक्षणिक योग्यता

ये आवेदक एसबीआई के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, इसलिए किसी विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पूर्व अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ऐसा होगा इंटरव्यू

इस पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू राउंड शामिल होगा। इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। इंटरव्यू में क्वालीफाइंग मार्क्स बैंक द्वारा तय किए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर (घटते क्रम ) में जारी की जाएगी।

आवेदन फीस

रिजॉल्वर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की आवेदन फीस नहीं देनी होगी। नौकरी पद के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bank.sbi देख सकते हैं।

सैलरी

मासिक वेतन रिटायर्ड बैंक ऑफिसर के ग्रेड के अनुसार निर्भर करेगा। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल- II और III (MMGS II) के लिए वेतन 40,000 रुपये होगा। एमएमजीएस ग्रेड IV के लिए वेतन 45,000 रुपये होगा।

SBI भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां करें क्लिक

SBI भर्ती आवेदन फॉर्म के लिए यहां करें क्लिक

SBI retired bank officers recruitment 2023: इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर "Careers section" में जाना होगा।

स्टेप 3- “ENGAGEMENT OF RETIRED BANK OFFICERS AS RESOLVERS ON CONTRACT BASIS” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- लिंक पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा।

स्टेप 5- अब मांगी गई जरूरी जानकारी भरें।

स्टेप 6- अब स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करें। वहीं फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार दी गई डिटेल्स को पढ़ लें,उसके बाद ही आवेदन फॉर्म सबमिट करें।

स्टेप 7- फॉर्म सबमिट होने के बाद आप चाहें तो फॉर्म का प्रिंटआउट ले सकते हैं।