SBI Recruitment 2024: SBI में निकली भर्ती, आज ही करें आवेदन;कहीं रह न जाएं आप

ऐप पर पढ़ें

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन के अनुसार एसबीआई में अनेक पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आप भी स्टेट बैंक में नौकरी पाने के इच्छुक हैं, तो आज ही आवेदन करें। उम्मीदवार को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा। उम्मीदवारों को बता दें कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 जुलाई है।

किन पदों पर भर्ती होगी –

1. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (IS ऑडिटर)

2. असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट (IS ऑडिटर)

3. मैनेजर (IS ऑडिटर)

4. डिप्टी मैनेजर (IS ऑडिटर)

इन भर्तियों में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 16 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

उम्मीदवार की योग्यता-

आयु सीमा-

सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार की आयु 38 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 33 से 45 के बीच होनी चाहिए। मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार की आयु 28 से 40 वर्ष होनी चाहिए। वहीं, डिप्टी मैनेजर के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता-

उम्मीदवार के पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/कंप्यूटर साइंस/इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन या बी.टेक/बीई में बैचलर की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास उपयुक्त अनुभव और अतिरिक्त योग्यताएं भी होनी चाहिए। ये सभी जानकारी ऑफिशियल नोटिस में दी गई है।

एप्लीकेशन फॉर्म की फीस-

जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 750 रुपये की फीस भरनी होगी। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

सिलेक्शन प्रक्रिया-

नोटिस के अनुसार जरूरी नहीं है कि जो लोग ऊपर दी गई योग्यता को पूरा कर लें, उन्हें इंटरव्यू के चयनित किया जाए। योग्य उम्मीदवार को इंटरव्यू राउंड में चयन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इंटरव्यू राउंड 100 अंकों का होगा। कमेटी ही कुछ सबसे बेहतरीन उम्मीदवारों का चयन करेगी।