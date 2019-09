SBI Recruitment 2019: 700 अप्रेंटिस के लिए ग्रेजुएट्स करें आवेदन

SBI Recruitment 2019: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) ने 700 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगवाए हैं। । इसके लिए एसबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसबीआई ये भर्ती हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कर रहा है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो sbi.co.in/career पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदो पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर 2019 है।

राज्य SC ST OBC EWS UR Total LD VI HI Other PWDs

हरियाणा 28 0 40 15 67 150 2 2 1 1

पंजाब 116 0 84 40 160 400 4 4 4 4

हिमाचल 37 6 30 15 62 150 2 2 1 1

Total 181 6 154 70 289 700 8 8 6 6

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और क्षेत्रीय भाषा के टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट 23.10.2019 को आयोजित किया जा सकता है। इसके लिकित परीक्षा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। हर गलत मार्किगं के लिए एक चौथाई अंक काटा जाएगा।

आवेदन करने के लिए आपको इनमें से किसी भी वेबसाइट पर पहले रजिस्टर करना होगा। https://nsdcindia.org/apprenticeship or

https://apprenticeshipindia.org or http://bfsissc.com or https://bank.sbi/careers or https://www.sbi.co.in/ careers

इसके बाद अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है तो हेल्प डेस्क 022-22820427 पर फोन करके सप्ताह के सभी वर्किंग डेज में लुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं इसके अलावा http://cgrs.ibps.in पर भी मेल करके पूछ सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों के अपने मेल पर Engagement of

Apprentice in SBI’ जरूर लिखना होगा।

अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें और पढ़ें खबर का पूरा नोटिफिकेशन

योग्यता

इन पदों पर ग्रेजुएट्स आवेदन कर सकते हैं।

उम्र सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 28 साल होनी चाहिए. उम्र की गणना 31 अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी।

ट्रेनिंग की अवधि

1 साल