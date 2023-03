SBI PO Mains Result 2023: रिजल्ट जारी, शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों का होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट

ऐप पर पढ़ें

SBI PO Mains Result 2023: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 10 मार्च 2023 को प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद के लिए 30 जनवरी 2023 को आयोजित मुख्य परीक्षा के लिए SBI PO रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार एसबीआई पीओ मेन्स परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर और 20 दिसंबर 2022 को किया गया था, वहीं मेन्स परीक्षा का आयोजन 30 जनवरी 2023 को किया गया था।

बता दें, बैंक ने फेज 3 यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर वाली एक पीडीएफ लिस्ट तैयार कर दी है। यहां देखें डायरेक्ट लिंक।

SBI PO Mains Result 2022: ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in/web/careers पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर ‘MAIN EXAMINATION RESULT’ given under ‘RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब आपको एसबीआई पीओ मेन्स रिजल्ट पीडीएफ 2023 दिखाई देगा।

स्टेप 4- यहां अपने रोल नंबर और सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों की लिस्ट देखें।

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।

होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट

मेन्स परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग तैयार करने के लिए बैंक की ओर से साइकोमेट्रिक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। जिसमें शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को शामिल होना होगा।

ऐसी हुई थी SBI मेन्स परीक्षा

SBI मेन्स परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया गया था। 200 अंकों के लिए 155 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे और 50 अंकों के लिए 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न थे। ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा के समाप्त होने के तुरंत बाद डिस्क्रिप्टिव परीक्षा आयोजित की गई थी और उम्मीदवारों को अपने डिस्क्रिप्टिव टाइप के उत्तर कंप्यूटर पर टाइप करने थे।

ऑब्जेक्टिव टाइप में इन सेक्शन में से प्रश्न पूछे गए थे।

- रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूट- 50 अंकों के 40 प्रश्न पूछे गए थे।

- डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन- 50 अंकों के 30 प्रश्न पूछे गए थे।

- जनरल/इकोनॉमी/बैकिंग/अवेयरनेस- 60 अंकों के 50 प्रश्न पूछे गए थे।

- इंग्लिश लैंग्वेंज- 40 अंकों के 35 प्रश्न पूछे गए थे।

बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के 1673 पदों पर भर्ती की जाएगी।