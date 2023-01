SBI PO Mains 2023: एडमिट कार्ड जारी, देखें Direct लिंक, 30 जनवरी को होगी परीक्षा

ऐप पर पढ़ें

SBI PO Mains Admit Card 2023: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने SBI PO मेन्स का एडमिट कार्ड 2023 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार मेन्स परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in से डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, मेन्स परीक्षा का आयोजन 30 जनवरी 2023 (सोमवार) को किया जाएगा। ये परीक्षा उन सभी उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी, जिन्होंने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा पास की है।

एसबीआई पीओ मेन्स परीक्षा में बैठने के लिए, छात्रों को एसबीआई पीओ 2022 मेन्स एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा।

SBI PO Mains Admit Card Download- Direct Link

ऐसी होगी SBI मेन्स परीक्षा

सबसे पहले बता दें, SBI मेन्स परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। 200 अंकों के लिए 155 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और 50 अंकों के लिए 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा के समाप्त होने के तुरंत बाद डिस्क्रिप्टिव परीक्षा आयोजित की जाएगी और उम्मीदवारों को अपने डिस्क्रिप्टिव टाइप के उत्तर कंप्यूटर पर टाइप करने होंगे।

ऑब्जेक्टिव टाइप में इन सेक्शन में से प्रश्न पूछे जाएंगे।

- रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूट - 50 अंकों के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे।

- डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन- 50 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे।

- जनरल/इकोनॉमी/बैकिंग/अवेयरनेस- 60 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे।

- इंग्लिश लैंग्वेंज- 40 अंकों के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे।

डिस्क्रिप्टिव टाइप में इन सेक्शन में से प्रश्न पूछे जाएंगे।

- इंग्लिश लैंग्वेंज (लेटर राइटिंग एंड एस्से) - 50 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे।

बता दें गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काट लिए जाएंगे।

SBI PO Mains Admit Card 2023: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर जाकर ‘DOWNLOAD MAIN EXAMINATION CALL LETTER’ given under ‘RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS’ लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- एडमिट कार्ड आपके सामने होगा।

स्टेप 4- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 5- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।