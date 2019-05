SBI RECRUITMENT 2019: ग्रेजुएट्स के लिए बंपर भर्तियां

SBI RECRUITMENT 2019: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस यूनिट के लिए स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इनमें रिसर्च एनालिस्ट, रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जिक्यूटिव समेत अन्य पद शामिल हैं। इसके तहत कुल 497 पदों को भरा जाएगा। इन पदों को भरने के लिए बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ये सभी नियुक्तियां पांच वर्ष के अनुबंध के आधार पर की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जून 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, कुल पद : 497 (अनारक्षित- 219)

(पदों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

सेंट्रल रिसर्च टीम (फिक्स्ड इनकम रिसर्च एनालिस्ट), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से एमबीए/पीजीडीएम किया हो।

- इसके साथ ही फिक्स्ड इनकम रिसर्च इन वेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 30 और अधिकतम 45 वर्ष।

वेतन (सालाना) : 25 लाख से 45 लाख रुपये।

रिलेशनशिप मैनेजर (ई-वेल्थ/एनआरआई), पद : 486 (अनारक्षित- 187)

योग्यता : किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 23 और अधिकतम 35 वर्ष।

वेतन (सालाना) : 06 लाख से 15 लाख रुपये।

कस्टमर रिलेशनशिप एग्जिक्यूटिव, पद : 66 (अनारक्षित- 27)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किया हो। इसके साथ ही वैध टू-व्हीलर लाइसेंस प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 20 और अधिकतम 35 वर्ष।

वेतन (सालाना) : 02 लाख से 03 लाख रुपये।

सेंट्रल ऑपरेशन टीम सपोर्ट, पद : 03 (अनारक्षित)

योग्यता : बैचलर डिग्री के साथ फाइनेंशियल सर्विस, इंवेस्टमेंट एडवाइजरी, प्राइवेट बैंकिंग के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्यानुभव हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 30 और अधिकतम 40 वर्ष।

वेतन (सालाना) : 10 लाख से 15 लाख रुपये।

रिस्क एंड कॉम्प्लिएंश ऑफिसर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : ग्रेजुएशन के साथ रिस्क/कॉम्प्लिएंश में प्रोफेशन योग्यता प्राप्त हो।

- साथ ही वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के क्षेत्र में पांच वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 25 और अधिकतम 40 वर्ष।

वेतन (सालाना) : 22 लाख से 27 लाख रुपये।

जरूरी सूचना : अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया :

- योग्य उम्मीदवारों का चयन पर्सनल/फोन अथवा वीडियो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क :

- सामान्य/ओबीसी और इडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये।

- एससी/एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 125 रुपये देय होगा।

- शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।



आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को स्टेट बैंक की वेबसाइट (www.sbi.co.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर ऊपर की ओर दिए गए करियर्स बॉक्स पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुज जाएगा। यहां पर ज्वाइन एसबीआई सेक्शन में करंट ओपनिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक और वेबपेज खुलेगा। यहां पर RECRUITMENT OF SPECIALIST CADRE OFFICERS IN SBI ON CONTRACT BASIS FOR WEALTH MANAGEMENT BUSINESS UNIT के नीचे (Advertisement No. CRPD/ SCO-WEALTH /2019-20/06) लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करें। अब इसके नीचे दिख रहे Download Advertisement(English) ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब आवेदन करने के लिए पुन: वेबपेज पर वापस आना होगा। इसके बाद RECRUITMENT OF SPECIALIST CADRE OFFICERS IN SBI ON CONTRACT BASIS FOR WEALTH MANAGEMENT BUSINESS UNIT के आगे (Apply Online from 23.05.2019 to 12.06.2019) लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करने पर लिंक के नीचे अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने पर एक और पेज खुलेगा।

- अब नए पेज पर ‘क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन’ टैब पर क्लिक करें। अब दिए गए दिशा-निर्देशों को पढ़कर ‘कंटिन्यू’ बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। इस पेज पर मांगी गई बेसिक जानकारियां और कैप्चा कोड दर्ज करके रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर आपके द्वारा दर्ज की गई ई-मेल आईडी और फोन नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड प्राप्त होगा। यह आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित होगा। इसे संभालकर नोट कर लें।

- अब अपनी पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें। फोटो का साइज 20 से 50 केबी और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। ये दोनों फाइल जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो।

- फिर ‘सेव एंड नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक कर दिशा-निर्देशों के अनुसा आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों या प्रमाणपत्रों की सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी अवश्य अटैच करें।

- पूर्णरूप से भरे गए आवेदन को सब्मिट करने से पहले ‘प्रीव्यू’ टैब पर क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं।

- यदि आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारियों में कोई बदलाव या सुधार करना चाहते हैं ,तो कर सकते हैं। इसके बाद ‘फाइनल सब्मिट’ बटन पर क्लिक करें।

- आवेदन प्रक्रिया के अंतिम चरण में ‘पेमेंट’ टैब पर क्लिक कर श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। इसके बाद अंत में ‘सब्मिट’ बटन पर क्लिक कर दें।

- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 12 जून 2019

ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 12 जून 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.sbi.co.in

https://bank.sbi/careers

फोन : 022-22820427