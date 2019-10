SBI clerk result 2019: एसबीआई क्लर्क परीक्षा के नतीजे जारी, ये रहा रिजल्ट चेक करने के लिए Direct link

SBI Clerk Result 2019 declared: स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) ने क्लेरिकल कैडर में जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट एवं सेल्स) के 8653 पदों पर भर्ती को लेकर आयोजित हुई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। रिजल्ट sbi.co.in , www.sbi.co.in/careers , bank.sbi पर देखा जा सकता है।

आपको बता दें कि चयन सूची बनाने में प्रारंभिक परीक्षा के अंकों को जोड़ा नहीं किया जाएगा। सिर्फ मुख्‍य परीक्षा(फेज-II) के प्राप्‍तांकों को फाइनल मेरिट लिस्‍ट में शामिल किया जाएगा। मुख्‍य परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर ही उम्‍मीदवारों का प्रोवीजनल सेलेक्‍शन होगा। एसबीआई क्‍लर्क 2019 परीक्षा से कुल 8904 क्‍लर्क पदों पर भर्ती होनी है। मेन्स परीक्षा का आयोजन 10 अगस्त, 2019 को किया गया था।

Download SBI Clerk 2019 Prelims Result: यूं करें चेक

- SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।

- ‘Career’ टैब पर क्लिक करें।

- ‘SBI Clerk Junior Associates Exam Result 2019” के लिंक पर क्लिक करें। पीडीएफ खुलेगी। अपना रोल नंबर चेक करें।

नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट देखा जा सकता है।

Dear Applicants, the results of Junior Associate- Main Exam- 2019 have been declared. Please visit this link for details: https://t.co/W03e8ukCAp pic.twitter.com/mOVAXYXfea