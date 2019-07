sbi.co.in , SBI Clerk Result 2019: आने वाला है Prelims रिजल्ट, जानें क्या रह सकती है Cut Off

SBI Clerk Prelims Result 2019: इस बात की काफी संभावना है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट इस सप्ताह घोषित हो जाए। बताया जा रहा है कि रिजल्ट 24 जून के आसपास कभी भी घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट की घोषणा के बाद उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकेंगे। एसबीआई प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन 22 जून से 23 जून, 2019 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में किया गया था। एसबीआई ने क्लर्क के 8653 पदों पर भर्तियां निकाली थी। चयन प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब उम्मीदवार रिजल्ट के इंतजार में हैं।

ये रह सकती है SBI Clerck Prelims Cut Off

सामान्य- 60 to 65 मार्क्स

ईडब्ल्यूएस - 55 to 65 मार्क्स

ओबीसी- 53 to 63 मार्क्स

एससी- 48 to 58 मार्क्स

एसटी- 42 to 52 मार्क्स

प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मेन्स एग्जाम में बैठना होगा। मेन्स परीक्षा का आयोजन 10 अगस्त, 2019 को किया जाएगा। मेन एग्जाम के बाद कैंडिडेट्स को दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा।

दो चरणों में होने वाली एसबीआई क्लर्क की परीक्षा कुल 100 अंकों के लिए आयोजित की जाती है जबकि मुख्य परीक्षा कुल 200 अंकों के लिए आयोजित की जाती है।

SBI Clerk Prelims Result 2019 - यूं करें चेक

- sbi.co.in पर जाएं।

- अब Clerk Preliminary Exam Result 2019 के लिंक पर क्लिक करें।

- एक लॉगिन विंडो खुलेगी। पोर्टल में लॉगिन करें

- अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जरूरी डीटेल्स डालें

- आपका रिजल्ट डिस्पले हो जाएगा। रिजल्ट को डाउनलोड कर लें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए प्रिंट आउट ले लें