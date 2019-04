SBI CLERK Junior Associates Recruitment 2019: एसबीआई में जूनियर एसोसिएट्स के 8593 पदों पर भर्तियां

SBI CLERK (Junior Associates) Recruitment 2019: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं। इसके तहत कुल 8593 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों को भरने के लिए बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ये सभी नियुक्तियां देश के अलग-अलग राज्यों के लिए की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 03 मई 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) , कुल पद : 8593

(श्रेणियों के अनुसार पदों का वर्गीकरण)

अनारक्षित, पद : 3646

ईडब्लूएस,पद : 847

एससी, पद : 1357

एसटी, पद : 793

ओबीसी, पद : 1950

(सर्किल/सेंटर के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

अहमदाबाद, पद : 425 (अनारक्षित- 175)

अमरावती, पद : 253 (अनारक्षित- 103)

बेंगलुरु, पद : 500 (अनारक्षित- 200)

भोपाल, पद : 650 (अनारक्षित- 262)

बंगाल, पद : 600 (अनारक्षित- 250)

भुवनेश्वर, पद : 350 (अनारक्षित- 140)

चंडीगढ़, पद : 545 (अनारक्षित- 229)

चेन्नई, पद : 425 (अनारक्षित- 186)

दिल्ली, पद : 621 (अनारक्षित- 285)

चंडीगढ़/दिल्ली, पद : 152 (अनारक्षित- 70)

हैदराबाद, पद : 425 (अनारक्षित- 172)

जयपुर, पद : 600 (अनारक्षित- 240)

केरल, पद : 250 (अनारक्षित- 133)

लखनऊ/दिल्ली, पद : 1197 (अनारक्षित- 493)

मुंबई, पद : 800 (अनारक्षित- 357)

नॉर्थ ईस्टर्न, पद : 450 (अनारक्षित- 202)

पटना, पद : 350 (अनारक्षित- 149)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किया हो या समकक्ष योग्यता प्राप्त होनी चाहिए।

- ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष अथवा या फाइनल सेमेस्टर के उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य हैं।

आयु सीमा : न्यूनतम 20 और अधिकतम 28 वर्ष। आयु की गणना एक अप्रैल 2019 के आधार पर की जाएगी।

- आवेदकों का जन्म दो अप्रैल 1991 से पहले और एक अप्रैल 1999 के बाद न हुआ हो।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

- दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में दस वर्ष की छूट का प्रावधान है।

वेतनमान : 11,765 से 31,450 रुपये। अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा।

नियुक्ति का स्थान : देश भर में।

आवेदन शुल्क :

- सामान्य/ओबीसी और इडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये।

- एससी/एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 125 रुपये देय होगा।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया :

- योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर होगा। इसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी।

प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप :

- प्रारंभिक परीक्षा कुल 100 अंकों की निर्धारित होगी और इसके लिए कुल एक घंटे का समय दिया जाएगा।

- यह परीक्षा तीन चरणों में होगी। पहले चरण में अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि दूसरे में न्यूमेरिकल एबिलिटी और तीसरे चरण में रीजनिंग एबिलिटी से संबंधित प्रश्न होंगे।

- सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। अंग्रेजी के 30 और न्यूमेरिकल एबिलिटी व रीजनिंग एबिलिटी के 35-35 प्रश्न पूछे जाएंगे।

- प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

मुख्य परीक्षा का प्रारूप :

- मुख्य परीक्षा के लिए कुल 200 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए उम्मीदवारों को दो घंटे 40 मिनट का समय दिया जाएगा।

- इस परीक्षा में चार भाग होंगे। प्रथम भाग में जनरल/फाइनेंसियल अवेयरनेस, द्वितीय भाग में जनरल इंग्लिश, तीसरे भाग में क्वांटेटिव एप्टीट्यूट और चौथे भाग में रीजनिंग एबिलिटी एंड कम्प्यूटर एप्टीट्यूट के प्रश्न होंगे।

- जनरल इंग्लिश के 40 और अन्य विषयों से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है।

- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दौरान निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत हर गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक काटा जाएगा।

- अंतिम चयन में प्रारंभिक परीक्षा के अंक शामिल नहीं किए जाएंगे। इसमें सिर्फ मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को स्टेट बैंक की वेबसाइट (www.sbi.co.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर ऊपर की ओर दिए गए करियर्स बॉक्स पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुज जाएगा। यहां पर ज्वाइन एसबीआई सेक्शन में करंट ओपनिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक और वेबपेज खुलेगा। यहां पर RECRUITMENT OF JUNIOR ASSOCIATES (CUSTOMER SUPPORT & SALES) के नीचे (Advertisement No. CRPD/CR/2019-20/03) लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद इसके नीचे दिख रहे Download Advertisement(English) ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब आवेदन करने के लिए पुन: वेबपेज पर वापस आना होगा। इसके बाद RECRUITMENT OF JUNIOR ASSOCIATES (CUSTOMER SUPPORT & SALES) के आगे (Apply Online from 12.04.2019 TO 03.05.2019) लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करने पर लिंक के नीचे अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने पर एक और पेज खुलेगा।

- अब नए पेज पर ‘क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन’ टैब पर क्लिक करें। अब दिए गए दिशा-निर्देशों को पढ़कर ‘कंटिन्यू’ बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। इस पेज पर मांगी गई बेसिक जानकारियां और कैप्चा कोड दर्ज करके रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर आपके द्वारा दर्ज की गई ई-मेल आईडी और फोन नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड प्राप्त होगा। यह आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित होगा। इसे संभालकर नोट कर लें।

- अब अपनी पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें। फोटो का साइज 20 से 50 केबी और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। ये दोनों फाइल जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो।

- फिर ‘सेव एंड नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक कर दिशा-निर्देशों के अनुसा आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों या प्रमाणपत्रों की सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी अवश्य अटैच करें।

- पूर्णरूप से भरे गए आवेदन को सब्मिट करने से पहले ‘प्रीव्यू’ टैब पर क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं।

- यदि आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारियों में कोई बदलाव या सुधार करना चाहते हैं ,तो कर सकते हैं। इसके बाद ‘फाइनल सब्मिट’ बटन पर क्लिक करें।

- आवेदन प्रक्रिया के अंतिम चरण में ‘पेमेंट’ टैब पर क्लिक कर श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। इसके बाद अंत में ‘सब्मिट’ बटन पर क्लिक कर दें।

- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

संभावित परीक्षा केंद्र :

स्टेट कोड : 15 (बिहार)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए : आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया

स्टेट कोड : 16 (चंडीगढ़)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए : चंडीगढ़

स्टेट कोड : 17 (छत्तीसगढ़)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए : भिलाई, बिलासपुर, रायपुर

स्टेट कोड : 20 (हरियाणा)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए : अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर

स्टेट कोड : 23 (झारखंड)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए : बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची

स्टेट कोड : 27 (मध्य प्रदेश)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए : भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन

स्टेट कोड : 33 (दिल्ली-एनसीआर)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए : दिल्ली, नई दिल्ली

स्टेट कोड : 42 (उत्तर प्रदेश)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए : आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, बांदा, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, सीतापुर, वाराणसी

स्टेट कोड : 43 (उत्तराखंड)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए : देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की

महत्वपूर्ण तारीखें :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 03 मई 2019

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 03 मई 2019

प्रारंभिक परीक्षा परीक्षा की संभावित तिथि : जून 2019 में

ऑनलाइन मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि : 10 अगस्त 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.sbi.co.in

https://bank.sbi/careers

ई-मेल : crpd@sbi.co.in

फोन : 022-22820427