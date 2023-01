SBI CBO Result 2022: घोषित हुए परिणाम, देखें शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की PDF फाइल

ऐप पर पढ़ें

SBI CBO Result 2022: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए हैं वह आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें, सर्किल बेस्ड ऑफिसर पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा देश भर में 04 दिसंबर 2022 (रविवार) को विभिन्न ब्रांच के तहत 1422 पदों पर चयन के लिए आयोजित की गई थी।

SBI CBO Result Download- Direct Link

बता दें, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। इंटरव्यू 50 अंकों का होगा।

SBI CBO Result 2022: इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर ‘RECRUITMENT OF CIRCLE BASED OFFICERS (ADVERTISEMENT NO: CRPD/ CBO/ 2022-23/22)’ and click on ‘ONLINE EXAM RESULT’ लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- SBI CBO रिजल्ट की पीडीएफ फाइनल सामने होगी। जिसमें शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के रोल नंबर लिखे हैं।

स्टेप 4- अपना रोल नंबर सर्च करें।

स्टेप 5- आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर, इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं।

ऐसे था परीक्षा का पैटर्न

परीक्षा में 120 अंकों के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न और 50 अंकों के डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। SBI CBO ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा 2 घंटे की थी और इसमें इंग्लिश लैग्वेंज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस / इकोनोमिक्स एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूट पर प्रश्न शामिल थे, जबकि डिस्क्रिप्टिव टाइपकी परीक्षा 30 मिनट की थी। जिसमें 50 अंकों के दो प्रश्नों के साथ इंग्लिश लैग्वेंज (लेटर राइटिंग और निबंध) पूछा गया था।