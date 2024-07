खत्म हुई आपकी नौकरी की तलाश, 79,019 पदों पर सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका

युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। SSC से लेकर IBPS तक 79 हजार से भी ज्यादा वैकेंसी निकली हुई हैं। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज ही इन नौकरियों के लिए आवेदन करें।

good news government job sarkari naukri 2020 recruitment of 256 posts of doctors started in up insur

Prachi Wed, 17 Jul 2024 12:27 PM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली