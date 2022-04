हिंदी न्यूज़ करियर Sarkari Naukri : राज्य के 7 नर्सिंग कॉलेजों में 142 पदों पर भर्ती, देखिए डिटेल्स

Sarkari Naukri : राज्य के 7 नर्सिंग कॉलेजों में 142 पदों पर भर्ती, देखिए डिटेल्स

Sarkari Naukri In UP: प्रदेश के सात मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध नर्सिंग कॉलेजों में प्रिंसिपल सहित अन्य फैकल्टी की भर्ती के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को विज्ञापन जारी कर दिया।

विशेष संवाददाता,लखनऊ Alakha Singh Sun, 17 Apr 2022 08:05 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.