PSSSB Clerk Recruitment 2022: यहां क्लर्क के 1935 पदों पर निकली वैकेंसी, ऐसे करना है आवेदन

PSSSB Clerk Recruitment 2022: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) क्लर्क के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फिर से आमंत्रित कर रहा है। जिन लोगों ने इस भर्ती के लिए पहले आवेदन नहीं किया है, वे अपना आवेदन बोर्ड की वेबसाइट यानी sssb.punjab.gov.in पर अंतिम तिथि को या उससे पहले जमा कर सकते हैं। पीएसएसएसबी क्लर्क आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त 2022 है। इसके बाद नया पंजीकरण, साथ ही फॉर्म पूरा/जमा करना बंद कर दिया जाएगा।

पदों के बारे में

इस भर्ती के माध्यम से 1900 से अधिक रिक्तियों को भरा जाना है।

क्लर्क पदों के लिए 917 पद

लीगल क्लर्क के लिए 283 पद

क्लर्क के लिए 704 पद

आईटी क्लर्क के लिए 10 पद

अकाउंट क्लर्क के लिए 21 पद

PSSSB Clerk Notification Download

PSSSB Clerk Online Application Link

शैक्षणिक योग्यता

जो लोग पंजाब क्लर्क भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए।

ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग या स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

PSSSB Clerk Recruitment 2022: जानें- कैसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in. पर जाएं।

स्टेप 2- ‘Online Application’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब ‘ 29-05-2022 - CLICK HERE to apply for posts of Clerk, Clerk I.T., Clerk Accounts against Advertisement no. 15 of 2022 (LAST DATE 29.07.2022)’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब ‘New Registration’ पर क्लिक करें।

स्टेप 5- रजिस्ट्रेशन के बाद अपना डिटेल्स भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

स्टेप 6- अपने आवेदन जमा करें।