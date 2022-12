PGCIL Recruitment 2022: डिप्लोमा ट्रेनी के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे कर सकते हैं आवेदन

ऐप पर पढ़ें

Powergrid PGCIL Recruitment 2022: पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के डिप्लोमा ट्रेनी के 211 पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार 09 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक केवलआधिकारिक वेबसाइट पर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वह भर्ती से जुड़ी डिटेल्स देख सकते हैं।

जानें- पद के बारे में

डिप्लोमा ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल)- 177 पद

डिप्लोमा ट्रेनी (सिविल)- 23 पद

डिप्लोमा ट्रेनी (इलेक्ट्रॉनिक्स)- 11 पद

शैक्षणिक योग्यता

डिप्लोमा ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल)- किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो।

डिप्लोमा ट्रेनी (सिविल)- किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल में इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो।

डिप्लोमा ट्रेनी (इलेक्ट्रॉनिक्स)- किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो।

उम्र सीमा

31.12.2022 को उम्मीदवार की 27 वर्ष होनी चाहिए।

आखिरी तारीख

09 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

आवेदन फीस

उम्मीदवारों को 300 रुपये आवेदन फीस का भुगतान करना होगा।

PGCIL Notification Download

PGCIL Online Application Link

सैलरी

चुने गए उम्मीदवारों को प्रति महीने 27,500 रुपये की सैलरी दी जाएगी। बता दें, ट्रेनिंग के सफल समापन पर, उम्मीदवारों को जूनियर इंजीनियर जीआर- IV (एस 1) के रूप में शामिल किया जाएगा।

ऐसे होगा सिलेक्शन

- चयन लिखित परीक्षा (कंप्यूटर टेस्ट) के आधार पर किया जाएगा।

पार्ट 1- टेक्निकल नॉलेज टेस्ट (TKT) शामिल है जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे।

पार्ट 2- सुपरवाइजरी एप्टीट्यूट टेस्ट (TKT) शामिल है। जिसमें वोकेबलरी, वर्बल कंप्रीहेंशन, क्वांटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिसिएशन और न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रश्न पूछे जाएंगे।

Powerdgrid PGCIL Diploma Trainee Recruitment 2022: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- सबसे पहले 'Careers Section' फिर 'Job Opportunities' और इसके बाद 'Openings' लिंक पर क्लिक कर “Recruitment of Diploma Trainee (Electrical/Civil/Electronics) for Regions and Corporate Centre” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसे चुनें।

स्टेप 4- अब मांगी गई डिटेल्स भरना शुरू करें।

स्टेप 5- आवेदन फीस भरें।

स्टेप 6- फॉर्म को सबमिट करें।

स्टेप 7- आप चाहें को डाउनलोड और उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं।