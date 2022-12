NPCIL Recruitment 2022: नर्स, फार्मासिस्ट के पदों पर निकली भर्ती, 6 जनवरी से पहले भरें फॉर्म, देखें नोटिफिकेशन

ऐप पर पढ़ें

NPCIL Recruitment 2022-23: भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) ने नर्स-ए, स्टेनो, फार्मासिस्ट, स्टाइपेंडरी ट्रेनी/साइंटिफिक असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, असिस्टेंट ग्रेड और अन्य सहित 89 विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 06 जनवरी 2023 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वह भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

- भर्ती का नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां करें क्लिक

जानें- पदों के बारे में

नर्स A- 4 पद

स्टाइपेंडरी ट्रेनी/साइंटिफिक असिस्टेंट (ST/SA) (कैट-I) मैकेनिकल: 19 पद

स्टाइपेंडरी ट्रेनी/साइंटिफिक असिस्टेंट (एसटी/एसए) (कैट-I) इलेक्ट्रिकल: 08 पद

स्टाइपेंडरी ट्रेनी/साइंटिफिक असिस्टेंट (ST/SA) (कैट-I) इलेक्ट्रॉनिक्स: 01 पद

फार्मासिस्ट - बी: 01 पद

ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (टेक्निकल-B): 01 पद

स्टाइपेंडरी ट्रेनी/टेक्निशियन(ST/TN) कैट-II) फिटर: 16 पद

स्टाइपेंडरी ट्रेनी/टेक्निशियन (ST/TN) कैट-II) इलेक्ट्रीशियन: 08 पद

स्टाइपेंडरी ट्रेनी/टेक्निशियन(ST/TN) कैट-II) इंस्ट्रूमेंटेशन: 08 पद

असिस्टेंट ग्रेड -1 (एचआर): 08 पद

असिस्टेंट ग्रेड -1 (एफ एंड ए): 03 पद

असिस्टेंटग्रेड -1 (सी एंड एमएम): 07 पद

स्टेनो ग्रेड -1: 0 5पद

जानें- शैक्षणिक योग्यता

नर्स A- किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं पास की हो और डिप्लोमा इन नर्सिंग मिड वाइफरी (3 साल का कोर्स) या B.Sc. नर्सिंग किया हो, अस्पताल में 3 साल के अनुभव के साथ नर्सिंग सर्टिफिकेट लिया हो।

NPCIL नर्स भर्ती 2022-23 नौकरी नोटिफिकेशन के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवश्यक योग्यता और अनुभव / आयु सीमा और वेतन / पदों के डिटेल्स और पदों के लिए अन्य अपडेट के डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

उम्र सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए।

NPCIL Nurse Recruitment 2022-23 Job Notification: ऐसे चेक करें नोटिफिकेशन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट npcilcareers.co.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब होम पेज पर "Career Section" पर जाना होगा।

स्टेप 3- ‘Recruitment of Stipendiary Trainees, Paramedical & Non-Technical posts at NAPS, Narora, UP ' लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4- अब आपको एक नई विंडो में NPCIL नर्स भर्ती 2022-23 नौकरी नोटिफिकेशन का पीडीएफ दिखेगा।

स्टेप 5- NPCIL नर्स भर्ती 2022-23 नौकरी नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और इसे अपने भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।