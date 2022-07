NHM Punjab Recruitment 2022: हेल्थ ऑफिसर के 779 पदों पर निकली भर्ती, जानें- कैसे करना है आवेदन

NHM Punjab Recruitment 2022: नेशनल हेल्थ मिशन,पंजाब (NHM Punjab) ने कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO), मेडिकल ऑफिसर (MO), फार्मासिस्ट और क्लिनिक असिस्टेंट की भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार लंबे समय से हेल्थ सेक्टर में काम करने इंच्छुक हैं, वह पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

NHM Punjab Recruitment 2022 link

NHM Punjab Recruitment 2022 Notification

पदों के बारे में

नेशनल हेल्थ मिशन,पंजाब ने कुल 779 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 350 पद, फार्मासिस्ट के 109 पद, क्लिनिक असिस्टेंट के 109 पद, मेडिकल ऑफिसर के 231 पद पर भर्ती निकाली है।

जानें- जरूरी तारीख

1- कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर

आवेदन की तारीख- 12 जुलाई 2022

आवेदन की आखिरी तारीख- 25 जुलाई 2022

परीक्षा की तारीख- 7 अगस्त 2022

2- फार्मासिस्ट

आवेदन की तारीख- 11 जुलाई 2022

आवेदन की आखिरी तारीख- 20 जुलाई 2022

परीक्षा की तारीख- 26 जुलाई 2022

3- क्लिनिक असिस्टेंट -

आवेदन की तारीख- 11 जुलाई 2022

आवेदन की आखिरी तारीख- 20 जुलाई 2022

परीक्षा की तारीख- 24 जुलाई 2022

4- मेडिकल ऑफिसर

आवेदन की तारीख- 11 जुलाई 2022

आवेदन की आखिरी तारीख- 20 जुलाई 2022

परीक्षा की तारीख- 31 जुलाई 2022

जानें- एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

इन सभी पदों पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।

उम्र सीमा

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर- उम्मीदवार की न्यूतनम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 37 साल होनी चाहिए।

मेडिकल ऑफिसर- उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 64 साल होनी चाहिए।

NHM Punjab Recruitment 2022: जानें- कैसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारकि वेबसाइट bfuhs.ac.in. पर जाएं।

स्टेप 2- होम पेज पर जाएं, 'Latest Notices' पर जाएं।

स्टेप 3- अब ' Community Health Officer' लिंक पर जाएं।

स्टेप 4- अब 'HEALTH CLINICS/HEALTH & WELLNESS CENTERS/MOHALLA CLINICS IN URBAN & RURAL AREAS BY Govt. of Punjab' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5- अब आवेदन फॉर्म को भर लीजिए।

स्टेप 6- मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

स्टेप 7- आवेदन फीस का भुगतान करें, (यदि मांगी जाती है तो)

स्टेप 8- अब फॉर्म को सबमिट कर लीजिए।

स्टेप 9- आप चाहें तो फॉर्म का प्रिंटआउट लेना न भूलें।