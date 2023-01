IRCON Recruitment 2023: अगर कमाना चाहते हैं हर महीने 80,000 रुपये, तो यहां मिल रहा है मैनेजर समेत कई पदों पर मौका

ऐप पर पढ़ें

IRCON Recruitment 2023 Job Notification: इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने जीएम/इलेक्ट्रिकल, मैनेजर/इलेक्ट्रिकल/मैनेजर/ओएचई सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए रोजगार समाचार (21 जनवरी-27 जनवरी) 2023 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 30 जनवरी से 06 फरवरी 2023 तक निर्धारित वॉक-इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वह पहले भर्ती से जु़ड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें- पदों के बारे में

जेजीएम/इलेक्ट्रिकल-05 पद

डीजीएम/इलेक्ट्रिकल-10 पद

मैनेजर/इलेक्ट्रिकल -05 पद

मैनेजर/ओएचई-03 पद

मैनेजर/एस एंड टी-02 पद

वर्क्स इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल- 02 पद

सीनियर साइट सुपरवाइजर/इलेक्ट्रिकल- 02 पद

साइट सुपरवाइजर/इलेक्ट्रिकल- 03 पद

उम्र सीमा

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु सीमा 30-50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

जानें- सैलरी

जेजीएम/इलेक्ट्रिकल- 80,000 रुपये

डीजीएम/इलेक्ट्रिकल-. 70,000 रुपये

मैनेजर/इलेक्ट्रिकल -60,000 रुपये

मैनेजर/ओएचई-60,000 रुपये

मैनेजर/एस एंड टी-60,000 रुपये

वर्क्स इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल- 36,000 रुपये

सीनियर साइट सुपरवाइजर/इलेक्ट्रिकल-29,000 रुपये

साइट सुपरवाइजर/इलेक्ट्रिकल- 25,000 रुपये

IRCON Recruitment 2023 Job Notification - Direct Link

शैक्षणिक योग्यता

जेजीएम/इलेक्ट्रिकल- उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो। उम्मीदवारों को बता दें, सभी पदों पर शैक्षणिक योग्यता अलग- अलग है, अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।

कैसे करना है आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नोटिफिकेशन में उल्लिखित पदों के अनुसार 30 जनवरी से 06 फरवरी 2023 तक निर्धारित वॉक-इन-इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं।

IRCON Recruitment 2023 Job Notification: ऐसे डाउनलोड करें नोटिफिकेशन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ircon.org पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब "Vacancy Section" पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब ‘ Recruitment of various posts on Contract Basis ' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5- जॉब नोटिफिकेशन आपके सामने होगा।

स्टेप 6- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 7- आप चाहें तो भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।