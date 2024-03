यहां निकली इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर के पदों पर भर्ती, ऐसे करना है आवेदन

ऐप पर पढ़ें

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) ने ट्रेनी इंजीनियर/ट्रेनी ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो उम्मीदवार लंबे समय से एक नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 मार्च से पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, वे भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें पदों के बारे में

इस यह भर्ती अभियान के माध्यम से इंजीनियर/ट्रेनी ऑफिसर के 269 पदों को भरा जाएगा।

NHPC Recruitment 2024: देखें डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक

NHPC Recruitment 2024: देखें नोटिफिकेशन का लिंक

शैक्षणिक योग्यता

जिन उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी/बी.एससी (इंजीनियरिंग) में डिग्री ली है, वे इन पदों पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, शैक्षणिक योग्यता संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।

कैसे होगा चयन, जानें प्रोसेस

सबसे पहले तो बता दें, इन पदों पर आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। वहीं उम्मीदवार का चयन GATE 2023 स्कोर, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इंटरव्यू की तारीख जल्द जारी की जाएगी।

आवेदन फीस

यूआ/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी (एनसीएल) कैटेगरी से संबंधित उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन फीस देनी होगी। जो नॉन रिफंड होगी।वहीं एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/एक्स सर्विसमैन/महिला कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन फीस के भुगतान से छूट दी गई है।

NHPC Recruitment 2024: इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करें आवेदन

- सबसे पहले

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) की आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com पर जाना होगा।

- इसके बाद होम पेज पर क्लिक करें " career tab" लिंक पर क्लिक करना होगा।

- अब आपको “Notification of Recruitment for the post of Trainee Engineers / Trainee Officers through GATE 2023 score for NHPC Limited and its Joint Venture (NHDC Limited)” लिंक पर क्लिक करना होगा।

- रजिस्टर करें और आवेदन के साथ आगे बढ़ें।

- अब आवेदन फॉर्म को भरना शुरू करें और मांगी गई जानकारी भरें।

- अब मांगे गए साइज में फोटो, डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर अपलोड करें।

- अब आवेदन फीस का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट करें।

- आप चाहें तो फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं।