BSF Recruitment 2023: कांस्टेबल के पदों पर निकली भर्ती, यहां से करें डायरेक्ट आवेदन

BSF Recruitment 2023: महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ ने कांस्टेबल और एचसी (पशु चिकित्सा यानी वेटरनरी ) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार rectt.bsf.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 6 मार्च है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते है, वह पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें- पद के बारे में

यह भर्ती अभियान के माध्यम से 26 पदों को भरा जाएगा। जिनमें से 18 पद एचसी (पशु चिकित्सा) के लिए हैं और 8 कांस्टेबल पद के लिए हैं।

शैक्षणिक योग्यता

एचसी (पशु चिकित्सा)- उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास की हो और पशु चिकित्सा स्टॉक असिस्टेंट में न्यूनतम एक वर्ष का कोर्स किया हो और कम से कम एक वर्ष की योग्यता के बाद का अनुभव होना चाहिए।

कांस्टेबल- उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल या डिस्पेंसरी या पशु चिकित्सा कॉलेज या सरकारी फार्म से जानवरों को संभालने का दो साल का अनुभव होना चाहिए।

उम्र सीमा

उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और लिखित परीक्षा शामिल है।

BSF Recruitment 2023: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर जाकर "Current Recruitment Openings" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब वहां जाकर “Advertisement of Group-C combatised (non gazetted) posts in the Border Security Force, Veterinary Staff” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब फॉर्म आपके सामने होगा।

स्टेप 5- पर्सनल इंफोर्मेशन, एंड्रेंस डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें।

स्टेप 6- अब आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 7- फॉर्म में भरी गई डिटेल्स को चेक कर लें और फिर फॉर्म को सबमिट कर लें।

स्टेप 8- आप चाहें तो फॉर्म का प्रिंटआउट ले सकते हैं।