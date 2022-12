Sarkari Naukri 2022: इस हफ्ते ISRO से BPSC जैसी संस्थानों में चल रही है आवेदन की प्रक्रिया, मिलेगी सरकारी नौकरी

ऐप पर पढ़ें

Sarkari Naukri 2022: अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो यहां हम आपको उन संस्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आवेदन की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। आइए विस्तार से जानते हैं भर्तियों के बारे में।

ISRO RECRUITMENT FOR 68 SCIENTIST AND ENGINEER POSTS

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने साइंटिस्ट/इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स/मैकेनिकल/कंप्यूटर साइंस) के 68 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 19 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट apps.ursc.gov.in पर जाना होगा।

इन पदों पर होगी भर्ती

साइंटिस्ट /इंजीनियर 'एससी' (इलेक्ट्रॉनिक्स) कोड : बीई001- 21 पद

साइंटिस्ट/इंजीनियर 'एससी' (मैकेनिकल) कोड : बीई002- 33 पद

साइंटिस्ट/इंजीनियर 'एससी' (कंप्यूटर साइंस) कोड : बीई003- 14 पद

IBPS RECRUITMENT FOR PROGRAMMING ASSISTANT POST

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (आईबीपीएस) ने प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार 14 दिसंबर को वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं इंटरव्यू स्थल पर उपस्थित होने का समय सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे तक है।

उम्मीदवार नीचे दिए पते पर जाकर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन, आईबीपीएस हाउस, 90 फीट डीपी रोड, ठाकुर पॉलिटेक्निक के पीछे, ऑफ है। डब्ल्यू ई हाईवे, कांदिवली (पूर्व), मुंबई 400101

AFCAT RECRUITMENT FOR 258 VACANCIES FOR BOTH MEN AND WOMEN

भारतीय वायुसेना ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट ( AFCAT - 01/2023 ) 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल व नॉन टेक्निकल) में भर्तियां की जाएंगी। जिसके माध्यम से 258 पदों को भरा जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया 30 दिसंबर तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार careerindianairforce.cdac.in या afcat.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

BPSC RECRUITMENT FOR 281 VACANCIES FOR BOTH MEN AND WOMEN

BPSC 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज 25 नवंबर से शुरू हो गए हैं।बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 68वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) का नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल मिलाकर 281 पदों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार इच्छुक और योग्य हैं, उन्हें अपना आवेदन 20 दिसंबर, 2022 से पहले जमा नहीं करना चाहिए।

