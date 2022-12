Sarkari Naukri: टीचर, असिस्टेंट, डिप्टी कमिश्नर के पदों पर इन संस्थानों में निकली है सरकारी नौकरी, चल रही है आवेदन की प्रक्रिया

ऐप पर पढ़ें

Sarkari Naukri: ज्यादातर उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में अलग- अलग संस्थानों में आवेदन करते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है सरकारी नौकरी प्राप्त करना कई लाभों के साथ करियर को सुरक्षित करने का एक शानदार मौका है। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यहां हम आपको उन संस्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां भर्तियां निकली है। आइए जानते हैं कैसे करना है आवेदन। पढ़ें भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी।

SBI IS RECRUITING FOR 1,438 POSTS

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 1438 कलेक्शन फैसिलिटेटर्स की भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर से शुरू हुई थी। एसबीआई के रिटायर्ड ऑफिसर /स्टाफ और एसबीआई के पूर्व सहयोगी बैंक (ई-एबी) इस भर्ती के लिए पात्र हैं। उम्मीदवार अगले साल 10 जनवरी से पहले आधिकारिक वेबसाइट - sbi.co.in पर जाकर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

IISC BANGLORE IS LOOKING FOR AN ADMINISTRATIVE ASSISTANT

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बैंगलोर ने एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 76 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिन उम्मीदवारों का सिलेक्शन इन पदों पर होगा, उन्हें 21,700 से 69,100 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। उम्मीदवार आईआईएससी की आधिकारिक वेबसाइट- cdn.digialm.com पर जाकर 6 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा।

REET 2023 TO BE CONDUCTED FOR 48,000 TEACHER POSTS

राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (REET) 2023 के लिए 48,000 शिक्षक पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा 21 दिसंबर को प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवारों को REET लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। परीक्षा 25 फरवरी से 28 फरवरी, 2023 तक विभिन्न चरणों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार 19 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट भर्ती.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

KVS HIRING FOR DEPUTY COMMISSIONER POST

केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन (KVS) ने ग्रुप ए डिप्टी कमिश्नर के लिए कुल 7 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवार 31 जनवरी तक उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और डिटेल्स KVS की साइट kvsangathan.nic.in पर देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 2,09,200 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी।

RSMSSB IS LOOKING FOR PRIMARY AND UPPER PRIMARY SCHOOL TEACHERS

राजस्थान स्टाफ सिलेक्षन बोर्ड (RSMSSB) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश कर रहा है। जो इच्छुक हैं वे 19 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान शिक्षक ग्रेड 3 भर्ती में कुल 48,000 रिक्तियां हैं। परीक्षा 25 फरवरी से 28 फरवरी तक होगी और एडमिट कार्ड जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 जनवरी है।