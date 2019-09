Railway jobs: साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आठ पदों पर नियुक्ति करेगा

साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (बिलासपुर) ने आठ पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां स्काउट एंड गाइड्स कोटे के तहत की जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2019 है। अन्य जानकारियां इस प्रकार हैं :



ग्रेड-पे आधार पर रिक्तियां

ग्रेड पे 1900 रुपये, पद : 02

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/ संस्थान से न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

’ आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त हो या अप्रेंटसशिप पूरी की हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 साल।



ग्रेड पे 1800 रुपये, पद : 06

योग्यता : 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या किसी भी ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 33 साल।

वेतनमान : 5200 से 20,200 रुपये। ग्रेड पे 1800 रुपये।

सूचना : अधिकतम आयुसीमा में एससी/एसटी वर्ग को पांच साल, ओबीसी वर्ग को तीन साल और दिव्यांगों को 10 साल की छूट प्राप्त होगी।

’ आयुसीमा की गणना 01 जनवरी 2020 के आधार पर की जाएगी।

स्काउट और गाइड से संबंधित योग्यता (सभी पदों के लिए)

’ प्रेसिडेंट स्काउट/ गाइड/ रोवर/ रेंजर हो। या हिमालयन वुड बैज (एचडब्ल्यूबी) प्राप्त किया हो।

’ पिछले पांच साल से सक्रिय रूप से स्काउट और गाइड के सदस्य हों और सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवनेस प्राप्त हो।

’ राष्ट्रीय स्तर/ अखिल भारतीय रेलवे स्तर के दो इवेंट में भाग लिया हो। राज्य स्तर परभी दो इंवेट में भाग लिया हो।

चयन प्रक्रिया

’ योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्कार्उंटग स्किल असेस्मेंट और शैक्षणिक प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। सभी के लिए कुल 100 अंक निर्धारित हैं।

परीक्षा का प्रारूप

’ यह परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी। इसमें स्काउट एंड गाइड और जनरल अवेयरनेस से कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे।

’ एक निबंध भी लिखना होगा। इसके लिए 10 अंक निर्धारित है।

’ स्कार्उंटग स्किल असेस्मेंट के लिए 10 अंक निर्धारित हैं।

’ शैक्षणिक योग्यता के लिए 40 अंक निर्धारित हैं।

आवेदन शुल्क

’ अनारक्षित और ओबीसी वर्ग को 500 रुपये शुल्क देना होगा।

’ एससी/ एसटी, महिलाओं और दिव्यांगों को 250 रुपये शुल्क देना होगा।

’ शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या चालान से करना होगा।



आवेदन प्रक्रिया

’ वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in लॉगइन करें। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर आरआरसी बिलासपुर लिंक पर क्लिक करें।

’ नए पेज पर LINK FOR CENTRALIZED NOTIFICATION FOR RECRUITMENT AGAINST SCOUTS & GUIDES QUOTA IN SECR FOR THE YEAR 2019-20 लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।

’ खुलने वाले पेज पर विज्ञापन लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने से पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें।

’ अब ऑनलाइन आवेदन के लिए विज्ञापन के नीचे ही पे-लेवल के अनुसार लिंक दिए गए हैं। अपनी योग्यता के अनुसार इन पर क्लिक करें।

’ खुलने वाले नए वेबपेज पर बाईं ओर क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।

’ इसे निर्देशानुसार भरे और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें। ऐसा करने से पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर आएगा।

’ अब संबंधित वेब पेज पर वापस आएं और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें। इसके बाद निर्देशानुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें।

’ फॉर्म में मांगी गई शैक्षणिक व अन्य जानकारियों को दर्ज सावधानी पूर्वक दर्ज करें। इसके बाद मांगे गए दस्तावेजों, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।

’ फोटो का साइज 20 से 30 केवी और हस्ताक्षर का साइज 10 से 15 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अंत में ‘सब्मिट’ का बटन दबाकर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।