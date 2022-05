PPSC recruitment 2022: लॉ डिग्री वाले करें यहां आवेदन, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के 119 पदों पर भर्ती

PPSC recruitment 2022 : पंजाब लोक सेवा आयोग ( PPSC ) ने असिस्टेंट डिस्ट्रक्ट अटॉर्नी (ग्रुप ए) के 119 पदों पर वैकेंसी निकाली हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ppsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्

Wed, 04 May 2022 09:56 AM

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 09:56 AM

इस खबर को सुनें