टेरिटोरियल आर्मी में अफसर बनने का मौका, 42 वर्ष तक के ग्रेजुएट करें आवेदन

भारतीय थल सेना ने टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर (नॉन डिपार्टमेंटल) के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ट्रेनिंग के जरिए चयनित उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाएगी। देशसेवा के लिए इच्छुक पुरुष और महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन के योग्य हैं। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। अभ्यर्थी 25 जून 2019 तक फॉर्म भर सकते हैं। पद, योग्यता और आवेदन से संबंधित अन्य सभी जानकारियां पढ़ने के लिए नीचे देखें :



टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर

योग्यता

- मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो।

’ आवेदक शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष।

वेतनमान : 56,100 से 1,77,500 रुपये। साथ में 15500 रुपये मिलिट्री सर्विस ग्रेड पे मिलेगा।

चयन प्रक्रिया

- शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

- इसके बाद सफल उम्मीदवारों को अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) और मेडिकल बोर्ड जाना होगा।

परीक्षा का स्वरूप

- परीक्षा दो पेपरों पर आधारित होगी। दोनों पेपर में दो भाग शामिल होंगे। इनमें बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल शामिल होंगे।

- पहले पेपर के पहले भाग में रीजनिंग के 50 सवाल होंगे। जबकि दूसरे भाग में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से जुड़े 50 सवाल हल करने होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर दसवीं स्तर का होगा।

- दूसरे पेपर के पहले भाग में जनरल नॉलेज और दूसरे भाग में इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक भाग में 50 सवाल शामिल होंगे।

- परीक्षा का आयोजन दो पाली में किया जाएगा। प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए दो घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा कुल 200 अंकों के लिए होगी। गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।

परीक्षा केंद्र : कोलकाता, सिलिगुड़ी, गुवाहाटी, पटना, दीमापुर, लखनऊ, जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, चंडीगढ़, जालंधर, शिमला, हिसार, उधमपुर, श्रीनगर

ट्रेनिंग

- कमिशन के प्रथम वर्ष में एक महीने की बेसिक ट्रेनिंग होगी।

- प्रत्येक वर्ष दो महीने का एनुअल ट्रेनिंग कैंप होगा, जिसमें प्रथम वर्ष भी शामिल है।

- आईएमए, देहरादून में पहले दो वर्ष में तीन महीने की पोस्ट कमिशनिंग ट्रेनिंग होगी।

- चयनित उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट की रैंक में कमिशन प्रदान किया जाएगा।



आवेदन शुल्क

- 200 रुपये। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.jointerritorialarmy.gov.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर Notification शीर्षक दिखेगा। इस पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया पेज खुल जाएगा। यहां 1. Notification for Joining Territorial Army as an Officer: 2019 शीर्षक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। इससे पद से संबंधित विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- ऑनलाइन आवेदन के लिए होमपेज पर वापस आएं। फिर करियर्स टैब पर कर्सर रखें। इसके बाद ज्वाइन एज एन ऑफिसर लिंक पर क्लिक करें।

- नए पेज पर दिए सभी दिशा-निर्देश पढ़ लें। फिर ‘रजिस्टर’ बटन पर क्लिक करें। फिर अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल दर्ज करें। इसके बाद पासवर्ड बनाएं। फिर सब्मिट का बटन दबाएं।

- इसके बाद दर्ज ईमेल और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें। इस तरह से आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। अब यहां मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज कर ‘सेव एंड कंटिन्यू’ बटन पर क्लिक करें।

- फिर अन्य जानकारियां दर्ज कर ‘सेव एंड कंटिन्यू’ बटन पर क्लिक करके आगे की आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। अंत में फॉर्म को ‘सब्मिट’ कर दें। इसके बाद ऑटोजेनरेटेड फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें।

महत्वपूर्ण तारीखें

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख

25 जून 2019 (रात 11:59 बजे तक)

- लिखित परीक्षा का आयोजन : 28 जुलाई 2019