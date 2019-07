दिल्ली सरकार में 162 वैकेंसी, 40000 सैलरी, ग्रेजुएट करें आवेदन

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 162 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों को समग्र शिक्षा के तहत अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2019 (शाम 5 बजे) है। पद, योग्यता, चयन और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें :

क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, पद : 162

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से एजुकेशन विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान : 40,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

चयन प्रक्रिया : प्राप्त आवेदन में से उम्मीदवारों को साक्षात्कार/ टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (www.edudel.nic.in) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज पर पब्लिक सर्कुलर सेक्शन दिया गया है। इस सेक्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते नया वेबपेज खुल जाएगा।

- यहां नीचे की ओर शीर्षक Public Notice: Engagement of Cluster Resource Centre Coordinators (CRCCs) on Contract Basis under Samagra Shiksha, Delhi for 2019-20 @ UEE Mission लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करते ही पदों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

- सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाले और अपने पास सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 10 जुलाई 2019

वेबसाइट : www.edudel.nic.in

