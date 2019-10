यूपी : इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिव्यू ऑफिसर समेत 147 पदों पर भर्तियां, ग्रेजुएट्स करें आवेदन

इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिव्यू ऑफिसर समेत कुल 147 पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इनमें कम्प्यूटर असिस्टेंट के पद भी शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2019 है। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को दिया जाएगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :

रिव्यू ऑफिसर, पद : 132

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त की हो।

- इसके साथ ही कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स किया हो।

वेतनमान : 47,600 से 1,51,100 रुपये।

कम्प्यूटर असिस्टेंट, पद : 15

योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त होने के साथ ही कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

वेतनमान : 25,500 से 81,100 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त पद) : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35वर्ष। आयु सीमा की गणना 01 जुलाई 2019 के आधार पर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा (बहुविकल्पीय) और कम्प्यूटर नॉलेज टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क :

- सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये।

- उत्तर प्रदेश एससी/एसटी आवेदकों के लिए 500 रुपये देय होगा।

- इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।

आवदेन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट (www.allahabadhighcourt.in) पर लॉगइन करें। होमपेज खुलने पर नीचे की ओर रिक्रूटमेंट ऑप्शन को क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पेज पर Notice for inviting on-line application for the post of Review Officer and Computer Assistant के आगे HTMLऑप्शन को क्लिक करना होगा।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- इस विज्ञापन में ऊपर की ओर पदों के अनुसार आवेदन करने के लिए लिंक दिए गए हैं। इन लिंक पर अपनी योग्यता के अनुसार क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर सबसे पहले उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए दाईं ओर दिए गए न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहां मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और सबसे नीचे दिए गए रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ई-मेल पर लॉगइन आईडी प्राप्त होगी। इस लॉगइन आईडी और रजिस्ट्रेशन के दौरान दर्ज की गई जन्म तिथि के जरिए लॉगइन करें।

- लॉगइन करने पर आवेदन पत्र खुल जाएगा। अब आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें और अपनी हालिया खिचाई गई रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर समेत मांगे गए सभी प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी अपलोड करें।

- ध्यान रहे फोटोग्राफ और हस्ताक्षर समेत सभी स्कैन कॉपी निर्धारित साइज के ही अपलोड करने होंगे। इसके बाद अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

- आवेदन शुल्क भुगतान के बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। शुल्क भुगतान के बाद भरे हुए आवेदन पत्र को एक बार जांच लें और जांचने के बाद सब्मिट कर दें।

- अंत में ऑनलाइन सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकाल लें और अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 21 अक्टूबर 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.allahabadhighcourt.in

