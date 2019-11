10वीं 12वीं पास के लिए MTS और LDC की 15 वैकेंसी, 25 नवंबर तक करें आवेदन

इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, तमिलनाडु ने 15 पदों पर भर्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत मल्टी टास्किंग स्टाफ और लोअर डिविजन क्लर्क के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों को नियमित आधार पर भर्तियां होंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2019 है। पदों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें:

मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस), पद : 14 (अनारक्षित : 06)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से दसवीं या समकक्ष परीक्षा पास हो।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष या उससे अधिक अनुभव धारकों को वरीयता दी जाएगी।

वेतनमान : बेसिक पे 18,000 रुपये।

लोअर डिविजन क्लर्क, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से बारहवीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

- इसके साथ टाइपराइटर पर हिन्दी टाइपिंग गति न्यूनतम 25 शब्द प्रतिमिनट और इंग्लिश टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट हो। या

- कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग गति न्यूनतम 30 शब्द प्रतिमिनट और इंग्लिश टाइपिंग गति 35 शब्द प्रति मिनट हो।

वेतनमान : बेसिक पे 19,900 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष।

- एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

- आयु सीमा की गणना 25 नवंबर 2019 के आधार पर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये (आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग फीस 200+100=300 रुपये)।

- एससी/एसटी/दिव्यांगो/महिलाओं और ईएसएम वर्ग के उम्मीदवारों को केवल प्रोसेसिंस फीस 100 रुपये देना होगा।

- भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। डीडी, डायरेक्टर, आईएफजीटीबी के पक्ष में देय होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (http://ifgtb.icfre.gov.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर नीचे की ओर न्यूज एंड इवेंट्स सेक्शन दिया गया है।

- इस सेक्शन में दिए गए मोर ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा।

- यहां पर दिए गए शीर्षक Advertisement No.01/2019 for recruitment to the post of Lower Division Clerk and Multi Tasking Staff at IFGTB, Coimbatore लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही आपके कम्प्यूटर पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। अब विज्ञापन में दिए गए आवेदन फॉर्म का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें।

- इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को सावधानी से दर्ज करें। फिर इसमें निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चिपकाएं।

- इसके बाद आवेदन के साथ मांगे गए दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपियों को संलग्न करें।

- तैयार आवेदन पत्र को एक लिफाफे में डालें। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें। इसके बाद आवेदन को डाक के माध्यम से नीचे दिए गए पते पर भेजें।

यहां भेजें आवेदन

डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग (आईएफजीटीबी), फॉरेस्ट कैम्पस, काउली ब्राउन रोड, आरएस पुरम, कोयम्बतूर-641002 (तमिलनाडू)

महत्वपूर्ण तिथि

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 25 नवंबर 2019

वेबसाइट : http://ifgtb.icfre.gov.in

