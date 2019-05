SAIL Recruitment 2019: सेल में 142 मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती

भारत की महारत्न कंपनी, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 142 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत मैनेजमेंट ट्रेनी (टेक्निकल) नियुक्त किए जाएंगे। ये पद एक वर्षीय ट्रेनिंग के आधार पर भरे जाएंगे। ट्रेनिंग अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को जूनियर मैनेजर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2019 है। रिक्त पद से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें :

मैनेजमेंट ट्रेनी (टेक्निकल), कुल पद : 142 (अनारक्षित : 59)

(पदों का विवरण विषयानुसार)

मेकेनिकल इंजीनियरिंग, पद : 66

योग्यता : न्यूनतम 65% अंकों के साथ मेकेनिकल इंजीनियरिंग/ मेकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग/ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग/ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/ मेकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग/ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग/ थर्मल इंजीनियरिंग/ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेशन/ मेकाट्रॉनिक्स/ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग/ मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग/ एनर्जी इंजीनियरिंग/ मशीन इंजीनियरिंग/ मेकाट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, पद : 07

योग्यता : न्यूनतम 65% अंकों के साथ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग/ मटेरियल साइंस/ इंडस्ट्रियल मेटलर्जी में बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पद : 41

योग्यता : न्यूनतम 65% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल मशीन/ पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग/ पावर प्लांट इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इजीनियरिंग/ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स/ पावर इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

केमिकल इंजीनियरिंग, पद : 10

योग्यता : न्यूनतम 65% अंकों के साथ केमिकल/ केमिकल इलेक्ट्रो केमिकल इंजीनियरिंग में बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, पद : 15

योग्यता : न्यूनतम 65% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल/ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स/ अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी/ मेकाट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर/ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन/ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/ इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल/ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन/ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स/ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग/ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

माइनिंग इंजीनियरिंग, पद : 03

योग्यता : न्यूनतम 65% अंकों के साथ माइनिंग इंजीनियरिंग/ माइनिंग एंड मशीनरी इंजीनियरिंग/ मिनरल इंजीनियरिंग में बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ ही उपरोक्त सभी पदों के लिए संबंधित विषय में वैध गेट स्कोर प्राप्त हो।

वेतनमान

- ट्रेनिंग के दौरान 20,600 रुपये।

- ट्रेनिंग पूरी होने के 24,900 से 50,500 रुपये।



आयु सीमा

- 14 जून 2019 को अधिकतम 28 वर्ष।

- अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष, एससी/ एसटी वर्ग को पांच वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

चयन प्रक्रिया

- योग्य अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता और गेट-2019 परीक्षा में प्राप्त अंकों के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

- फिर उम्मीदवारों को समूह चर्चा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये।

- एससी/ एसटी/ दिव्यांगों/ ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 100 रुपये।

- शुल्क का भुगतान एसबी कलेक्ट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ पेमेंट चालान से किया जा सकता है।

एसबी कलेक्ट अकाउंट नंबर : 34669119094

ब्रांच : लोधी रोड ब्रांच नई दिल्ली

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (www.sail.co.in) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर ऊपर की ओर करियर सेक्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा।

- यहां जॉब्स सेक्शन के व्यू ऑल लिंक पर क्लिक करें। खुलने वाले नए वेबपेज पर एमटी रिक्रूटमेंट शीर्षक के नीचे दिए गए Recruitment for the post of Management Trainee (Technical) in SAIL through GATE-2019- ENGLISH लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पिछले वेबपेज पर वापस आना होगा। यहां विज्ञापन लिंक के ऊपर आवेदित पद के लिंक दिए गए हैं।

- आवेदित पद के लिंक पर क्लिक करें। खुलने वाले वेबपेज पर अप्लाई नाऊ बटन पर टैब करें।

- ऐसा करते ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपकी कम्प्यूटर की स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसे विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार भरें। साथ ही आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, दाएं हाथ के अंगूठे का निशान और गेट-2019 परीक्षा का प्रवेश पत्र को स्कैन करके अपलोड करना होगा।

- पासपोर्ट साइज फोटो का साइज 50 केबी, सिग्नेचर और अंगूठे के निशान का साइज 30 केबी और गेट-2019 एडमिट कार्ड का साइज 300 केबी तक होना चाहिए।

- अपलोड की जाने वाली सभी फाइल जेपीजी/ जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए।

- पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन को फाइनल सब्मिट करने से पहले एक बार अवश्य जांचे। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद आवेदन को सब्मिट करें।

- फिर अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें। इसके बाद आवेदन का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 14 जून 2019

अधिक जानकारी यहां

फोन : +91-7289060457

ई-मेल : helpdesk@sailcareers.com

वेबसाइट : www.sail.co.in