SAIL Recruitment 2019 : सेल में जॉब, 12 सितंबर को होगा वॉक इन इंटरव्यू

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भिलाई प्लांट के माइन्स हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) के पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं। कुल सात पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों को भरने के लिए संस्थान वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन करेगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए निर्धारित तारीख 12 सितंबर 2019 को तय पते पर पहुंचकर इसमें शामिल हो सकते हैं। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :

राझरा माइन्स हॉस्पिटल

स्पेशलिस्ट, पद : 03

(विषय के अनुसार रिक्तियों का विवरण)

मेडिसिन, पद : 01

गाइनेकोलॉजी, पद : 01

पीडियाट्रिक्स, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही संबंधित विशेषज्ञता में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। अथवा

- एमबीबीएस डिग्री के साथ ही संबंधित विशेषज्ञता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और दो वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतन :

पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक : 1,00,000 रुपये।

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक : 83,000 रुपये।

जीडीएमओ, पद : 03

योग्यता : एमबीबीएस डिग्री प्राप्त होने के साथ ही संबंधित कार्य में कम से कम दो वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

वेतन : 66,000 रुपये।

नंदिनी माइन्स हॉस्पिटल

................................

जीडीएमओ, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त हो और संबंधित कार्यक्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।

वेतन : 66,000 रुपये।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.sail.co.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज पर दिए गए करियर्स ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर नीचे की ओर भिलाई स्टील प्लांट के अंतर्गत WALK-IN INTERVIEW FOR DOCTORS IN MINES HOSPITALS OF BHILAI STEEL PLANT लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- इसके बाद विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र तैयार करें और मांगे गए प्रमाण पत्रों व आवेदन के साथ निर्धारित तिथि को तय पते पर इंटरव्यू में शामिल होने के लिए पहुंचें।

यहां होगा वॉक-इन-इंटरव्यू :

एचआरडीसी, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई

महत्वपूर्ण तिथि :

वॉक-इन-इंटरव्यू की निर्धारित तिथि : 12 सितंबर 2019 (सुबह 10 बजे)

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.sail.co.in