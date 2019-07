SAIL Recruitment 2019: एग्जिक्यूटिव और नॉन एग्जिक्यूटिव पदों पर 205 वैकेंसी

SAIL Recruitment 2019: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के राउरकेला स्टील प्लांट में एग्जिक्यूटिव और नॉन एग्जिक्यूटिव श्रेणी के पदों पर रिक्तियां घोषित की हैं। इसके तहत कुल 205 पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इनमें डिप्टी मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी, जूनियर मैनेजर और ऑपरेटर समेत अन्य पद शामिल हैं। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :

एग्जिक्यूटिव पदों का विवरण

डिप्टी मैनेजर (बॉयलर एंड टर्बाइन ऑपरेशन)(ई-3), पद : 11 (अनारक्षित- 07)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में फुल टाइम बैचलर डिग्री प्राप्त हो। अथवा

- सेंट्रल/स्टेट बॉयलर बोर्ड द्वारा जारी बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 37 वर्ष।

वेतनमान : 32,900 से 58,000 रुपये।

मैनेजमेंट ट्रेनी (टेक्नोलॉजी) फायर (ई-1), पद : 06 (अनारक्षित-02)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से किसी भी विषय में बीई/बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 28 वर्ष।

वेतनमान : 20,600 से 46,500 रुपये।

जूनियर इंजीनियर (सेफ्टी) (ई-1), पद : 06 (अनारक्षित-02)

योग्यता : इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री प्राप्त हो और संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

- इसके साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंडस्ट्रियल सेफ्टी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त हो अथवा कर रहा हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष।

वेतनमान :

जूनियर इंजीनियर (क्वालिटी टेस्टिंग अल्ट्रासोनिक) (ई-1), पद : 03 (अनारक्षित-02)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से मेटालर्जी में फुल टाइम बैचलर डिग्री प्राप्त की हो।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष।

वेतनमान :

नॉन एग्जिक्यूटिव पदों का विवरण

फायर सर्विस :

फायर ऑपरेटर (ट्रेनी), पद : 25 (अनारक्षित-11)

योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ ही नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से सब ऑफिसर कोर्स किया हो।

- इसके अलावा भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 28 वर्ष।

वेतनमान : ट्रेनिंग के दौरान 10,700 रुपये। ट्रेनिंग के बाद 12,700 रुपये।

फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर (ट्रेनी), पद : 81 (अनारक्षित-33)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास होने के साथ ही भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया हो।

- इसके साथ ही संबंधित कार्य में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 28 वर्ष।

वेतनमान : ट्रेनिंग के दौरान 8,600 रुपये। ट्रेनिंग के बाद 10,000 रुपये।

बॉयलर ऑपरेटर (एस-3) :

ऑपरेटर कम टेक्निशियन (बॉयलर ऑपरेटर), पद : 07 (अनारक्षित-03)

योग्यता : दसवीं पास होने के साथ ही मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/केमिकल/पावर प्लांट/प्रोडक्शन/इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया हो।

- इसके साथ ही प्रथम श्रेणी का बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष।

वेतनमान : 16,800 से 24,110 रुपये।

ऑपरेटर कम टेक्निशियन (ट्रेनी) :

(विषय के अनुसार रिक्तियों का विवरण)

मेकेनिकल, पद : 13 (अनारक्षित-05)

मेटालर्जी, पद : 14 (अनारक्षित-06)

इलेक्ट्रिकल, पद : 10 (अनारक्षित-05)

इलेक्ट्रॉनिक्स, पद : 05 (अनारक्षित-02)

इंस्ट्रूमेंटेशन, पद : 05 (अनारक्षित-02)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास होने के साथ ही मेकेनिकल/मेटालर्जी/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन में फुल टाइम तीन वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 28 वर्ष।

वेतनमान : ट्रेनिंग के दौरान 10,700 रुपये। ट्रेनिंग के बाद 12,700 रुपये।

अटेंडेंट कम टेक्निशियन (ट्रेनी) :

फिटर, पद : 19 (अनारक्षित-08)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास की हो और फिटर ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा प्राप्त किया हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 28 वर्ष।

वेतनमान : ट्रेनिंग के दौरान 8,600 रुपये। ट्रेनिंग के बाद 10,000 रुपये।

शारीरिक मापदंड :

एग्जिक्यूटिव पदों के लिए :

लंबाई : पुरुष-155 सेंटीमीटर

महिला- 143 सेंटीमीटर

वजन : पुरुष-45 किलोग्राम

महिला-35 किलोग्राम

नॉन एग्जिक्यूटिव पदों के लिए :

ऑपरेटर कम टेक्निशियन और अटेंडेंट कम टेक्निशियन :

लंबाई : पुरुष-155 सेंटीमीटर

महिला- 143 सेंटीमीटर

वजन : पुरुष-45 किलोग्राम

महिला-35 किलोग्राम



फॉयर ऑपरेटर और फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर :

लंबाई : 167 सेंटीमीटर

वजन : 50 किलोग्राम

सीना : 81 सेंटीमीटर (फुलाने पर पांच सेंटीमीटर वृद्धि)

जरूरी सूचना : अधिकतम आयु में एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन पदों के अनुसार लिखित परीक्षा और ट्रेड/स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

परीक्षा केंद्र :

एग्जिक्यूटिव पदों के लिए : राउरकेला

नॉन एग्जिक्यूटिव पदों के लिए : राउरकेला, भुवनेश्वर, संबलपुर, कटक

आवेदन शुल्क :

- सामान्य/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में एग्जिक्यूटिव पदों के लिए 500 रुपये देना होगा।

- नॉन एग्जिक्यूटिव पदों के लिए 150 रुपये और 250 रुपये देय होगा।

- एससी/एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों पर आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.sail.co.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर करियर्स ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पेज पर जॉब्स सेक्शन में व्यू ऑल लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही एक नया वेबपेज खुलेगा। यहां पर राउरकेला स्टील प्लांट शीर्षक के अंतर्गत ADVT NO. 03/2019 Dated 22/06/2019 FOR RECRUITMENT OF TECHNICAL STAFF IN RSP लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- इसके बाद विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- अंत में ऑनलाइन सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 31 जुलाई 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.sail.co.in