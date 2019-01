SAIL Bokaro Recruitment 2019: जूनियर मैनेजर के 11 पदों पर भर्तियां

SAIL Bokaro Recruitment 2019: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट में जूनियर मैनेजर के कुल 11 पदों को भरा जाएगा। इन पदों को एक वर्ष के प्रोबेशन अवधि के लिए भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 06 फरवरी 2019 है। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :

जूनियर मैनेजर (सेफ्टी), पद : 09 (अनारक्षित : 06)

योग्यता : न्यूनतम 65% अंकों के साथ इंजीनियरिंग/ टेक्नोलॉजी ब्रांच के किसी भी विषय में डिग्री प्राप्त हो। या इंडस्ट्रियल सेफ्टी विषय में बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

जूनियर मैनेजर (आर्किटेक्चर एंड सिटिंग प्लानिंग), पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : न्यूनतम 65% अंकों के साथ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग विषय में बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त होने के साथ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

मासिक वेतन (उपरोक्त पद): 24,900 से 50,500 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त पद): अधिकतम 30 वर्ष। आयु की गणना 06 फरवरी 2019 के आधार पर की जाएगी।

शारीरिक मानदंड :

न्यूनतम कद : पुरुष 155 सेंटीमीटर और महिला 143 सेंटीमीटर

न्यूनतम वजन : पुरुष 45 किलो और महिला 35 किलो

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन ट्रेड टेस्ट/ स्किल टेस्ट के अनुसार किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : 500 रुपये। एससी/ एसटी/ दिव्यांगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.sail.co.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर करियर ऑप्शन को क्लिक करें।

- क्लिक करते ही नया वेबपेज खुलेगा। यहां पर जॉब्स सेक्शन में स्क्रॉल हो रहे Bokaro Steel Plant के तहत ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF JR. MANAGER AGAINST ADVERTISEMENT NO. BSL/R/2019-01 लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- अब विज्ञापन लिंक के ऊपर Jr. MANAGER (ARCHITECTURE ENGINEERING) और Jr. MANAGER (INDUSTRIAL SAFETY) लिंक दिए गए।

- आवेदित पदानुसार लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां नीले रंग के अप्लाई नाऊ बटन पर टैब करें।

- ऐसा करने पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसे दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार भरें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 06 फरवरी 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.sail.co.in