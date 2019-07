सफदरजंग अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट की 432 वैकेंसी

सफदरजंग अस्पताल और बीएमएम कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। कुल 432 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ये सभी नियुक्तियां स्थाई आधार पर अलग-अलग विषयों के लिए होंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :

सीनियर रेजिडेंट, कुल पद : 432 (अनारक्षित-166)

(विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

एनेस्थीसिया, पद : 106 (अनारक्षित-23)

एनाटॉमी, पद : 05 (आरक्षित)

बायोकेमेस्ट्री, पद : 08 (अनारक्षित-04)

कैंसर सर्जरी, पद : 04 (अनारक्षित-01)

कॉर्डियोलॉजी, पद : 26 (अनारक्षित-12)

कम्युनिटी मेडिसिन, पद : 05 (अनारक्षित-02)

सीटीवीएस, पद : 20 (अनारक्षित-08)

डेंटल सर्जरी, पद : 02 (अनारक्षित)

एंड्रोक्रिनोलॉजी, पद : 14 (अनारक्षित-07)

ईएनटी, पद : 01 (आरक्षित)

फॉरेंसिक मेडिसिन, पद : 04 (अनारक्षित-02)

हैमेटोलॉजी, पद : 04 (अनारक्षित-02)

लैब ऑन्कोलॉजी, पद : 03 (अनारक्षित-01)

मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पद : 12 (अनारक्षित-06)

मेडिसिन, पद : 20 (अनारक्षित-07)

माइक्रोबायोलॉजी, पद : 03 (अनारक्षित-01)

नेफ्रोलॉजी, पद : 10 (अनारक्षित-03)

न्यूरो सर्जरी, पद : 23 (अनारक्षित-07)

न्यूरोलॉजी, पद : 18 (अनारक्षित-08)

न्यूक्लियर मेडिसिन, पद : 04 (अनारक्षित-02)

ऑब्स एंड गाइनी, पद : 16 (अनारक्षित-11)

ऑप्थाल्मोलॉजी, पद : 02 (अनारक्षित-01)

ऑर्थोपेडिक्स, पद : 08 (अनारक्षित-04)

पीडियाट्रिक्स, पद : 13 (अनारक्षित-08)

पीडियाट्रिक्स सर्जरी, पद : 04 (अनारक्षित-01)

पैथोलॉजी, पद : 14 (अनारक्षित-08)

फार्माकोलॉजी, पद : 05 (आरक्षित)

फिजियोलॉजी, पद : 02 (अनारक्षित-01)

पीएमआर, पद : 02 (अनारक्षित-01)

साइकाइट्री, पद : 02 (अनारक्षित-01)

रेडियोलॉजी, पद : 14 (अनारक्षित-06)

रेडियोथेरेपी, पद : 03 (अनारक्षित-01)

रेनल ट्रांसप्लांट, पद : 07 (अनारक्षित-04)

रेस्पिरेटरी मेडिसिन, पद : 07 (अनारक्षित-01)

एसआईसी ऑर्थो, पद : 12 (अनारक्षित-05)

एसआईसी रिहेब, पद : 01 (अनारक्षित)

सर्जरी, पद : 24 (अनारक्षित-12)

यूरोलॉजी, पद : 03 (अनारक्षित-01)

योग्यता (उपरोक्त सभी पद) : एमबीबीएस/बीडीएस डिग्री के साथ ही संबंधित विशेषज्ञता में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

- एंड्रोक्रिनोलॉजी के लिए मेडिसिन अथवा पीडियाट्रिक्स में एमडी/डीएनबी डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- हेमोटोलॉजी के लिए मेडिसिन अथवा पीडियाट्रिक्स में एमडी या समकक्ष योग्यता प्राप्त हो।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड-पे 6600 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 37 वर्ष। एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयल लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क :

- सामान्य/ओबीसी और इंडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये।

- एससी/एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस अथवा यूपीआई के जरिए नीचे दिए गए अकाउंट में करना होगा।

(अकाउंट का विवरण)

खाता धारक का नाम : एसजेएच एंड वीएमएमसी एग्जाम फी अकाउंट

बैंक का नाम : बैंक ऑफ बड़ौदा

अकाउंट नंबर : 26400100023808

आईएफएससी कोड : BARB0SAFECX (पांचवां अक्षर शून्य है)

एमआईसीआर कोड : 110012067

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.vmmc-sjh.nic.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर रिक्रूटमेंट/एडवर्टाइजमेंट/रिजल्ट सेक्शन में जाएं।

- यहां पर No.3-1/2019-Acad dt.28.6.2019-Advt. for recruitment to the post of SENIOR RESIDENT on regular basis लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन के नीचे उपरोक्त शीर्षक के आगे दिखाई दे रहे क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- इस विज्ञापन के साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया गया है। इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब इस आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। साथ ही निर्धारित स्थान पर अपना हालिया खिचाया गया फोटोग्राफ चिपकाएं।

- इसके बाद भरे हुए आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी प्रमाणपत्रों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी संलग्न करें और सभी को एक लिफाफे में डालें।

- अब लिफाफे के ऊपर साफ शब्दों में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ.......(आवेदित पद का नाम) लिखें।

- अंत में तैयार लिफाफे को डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेज दें।

यहां भेजें आवेदन पत्र :

मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, बीएमएम कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली-110029

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 18 जुलाई 2019 (दोपहर 03 बजे तक)

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.vmmc-sjh.nic.in