सफदरजंग अस्पताल ने 345 पदों पर आवेदन मंगवाए

चयन प्रक्रिया : लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से योग्य उम्मीदवार चुने जाएंगे। लिखित परीक्षा और 80 फीसदी की वेटेज दी जाएगी।

सूचना : संस्थान जरूरत के मुताबिक पदों की संख्या को बढ़ा या फिर घटा सकता है।



आवेदन शुल्क

- सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये । ओबीसी वर्ग के आवेदकों के लिए 250 रुपये।

- आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन/एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से ही करना होगा। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखें।

- एससी/ एसटी और दिव्यांगों के लिए आवेदन शुल्क देय नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया :

- सबसे पहले वेबसाइट (www.vmmc-sjh.nic.in) के होमपेज पर जाएं। यहां दिए 'रिक्रूटमेंट/एडवर्टाइजमेंट/रिजल्ट' लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा। यहां क्रम संख्या 4 पर दिए गए लिंक F.No.3-1/2018-Acad. dated 13/06/2018-Recruitment to the post of Senior Residents on regular basis for a tenure of three years as per Residency Scheme of Government of India पर क्लिक करें।

- नए पेज पर विज्ञापन वाले लिंक पर क्लिक करें। इससे विज्ञापन संबंधी पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। इसे अच्छी तरह पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें। इसके बाद ‘एप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड फॉर्मेट लिंक पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंट निकाल लें।

- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां सही से भरें और अपना हाल ही में खींचा हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएं और साइन कर दें। आवेदन फॉर्म में सही ईमेल आईडी और फोन नंबर डालें।

- अब फॉर्म के साथ मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी संलग्न करें। अब इसे एक लिफाफे में डालकर उसके ऊपर साफ शब्दों में 'एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ................. (विभाग का नाम)' लिखकर तय पते पर डाक से भेज दें। इसे बायहैंड भी जमा करा सकते हैं।

खास तिथि

- आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख : 27 जून 2018(दोपहर 3 बजे तक)

यहां भेजें आवेदन

डायरी एंड डिस्पैच सेक्शन, नियर गेट नंबर 2 एंड नियर बैंक ऑफ बड़ौदा सफदरजंग हॉस्पिटल ब्रांच, नई दिल्ली - 110029