RSMSSB Answer Key 2018: राजस्थान सबऑर्डिनेट ग्रेड III परीक्षा की आंसर की जारी

राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टेरियल सर्विसेस सेलेक्शन बोर्ड (RSMSSB) ने फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (PTI), लाइव स्टॉक असिस्टेंट (LSA) और टैक्स असिस्टेंट (टीए) भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी सेलेक्शन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है।

जिन लोगों ने राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टेरियल सर्विसेस सेलेक्शन बोर्ड की यह परीक्षा दी है वे सीधे बोर्ड की वेबसाइट में जाकर उत्तर कुंजी(आंसर की) देखकर अपने अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। जिन लोगों को पेपर प्रश्नपत्र के उत्तर और आंसर की के उत्तरों का यदि मिलान नह हो रहा है या उत्तरों को लेकर किसी प्रकार का आपत्ति दर्ज करानी हो तो इसके लिए आप 28 नवंबर से बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in में संबंधित परीक्षा के प्रथम और द्वितीय प्रश्नपत्रों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। RSMSSB ने इस संबंध में स्टेटमेंट जारी किया है ताकि उम्मीदवारों को जानकारी मिल सके।

आरएसएमएसएसबी ने ग्रेड III परीक्षा के लिए पीटीआई का आयोजन 30 सितंबर 2018 को किया था, जबकि टीए की परीक्षा 14 अक्टूबर 2018 को हुई थी। वहीं एलएसए की परीक्षा 21 अक्टूबर 2018 को आयोजित हुई थी।

आप यहां भी दी गई परीक्षाओं की आंसर की देख सकते हैं-

Answer Key for LSA 2018 -->Click Here

Answer Key for TA 2018 (2nd Paper)-->Click Here

Answer Key for 2TA 2018 (1st Paper)-->Click Here

Answer Key for PTI 2018 (2nd Paper)-->Click Here

Answer Key for PTI 2018 (1st Paper)-->Click Here