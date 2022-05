RRC WR Admit Card 2022: जारी हुए एडमिट कार्ड, ऐसे करना है डाउनलोड

RRC WR Admit Card 2022: रेलवे भर्ती सेल (RRC), पश्चिम रेलवे (WR) ने स्टेशन मास्टर (SM) पद के लिए आयोजित होने वाले कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrc-wr.com पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वह एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, परीक्षा 19 मई 2022 और 21 मई 2022 को मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट और इंदौर के 11 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

RRC WR Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrc-wr.com पर जाएं।

स्टेप 2- 'GDCE Recruitment Notifications for 2019' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब 'Click here to view/download Notice regarding Date of CBT, Call Letter and instructions for Station Master to be held on 19th & 21st May' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- RRC WR एडमिट कार्ड उम्मीदवार पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 5- अपना डिटेल्स दर्ज करें।

स्टेप 6- RRC WR एडमिट कार्ड आपके सामने होगा।

RRC WR Admit Card 2022 Download

कर्मचारियों को कॉल लेटर और रिलीविंग लेटर का फॉर्मेट लेना चाहिए। कर्मचारी रिलीविंग लेटर में आवश्यक डिटेल्स भरेंगे और अपने यूनिट प्रभारी से संपर्क करेंगे।

जानें- परीक्षा का पैटर्न

100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी।