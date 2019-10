Railway Jobs 2019: RRC उत्तरी रेलवे में 21 पदों पर भर्तियां

Railway Jobs 2019: रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली ने खेल कोटे से 21 पदों पर भर्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभिन्न खेल श्रेणियों के खिलाड़ी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भर्तियां ग्रेड पे 2400/2800और 1900/2000रुपये के लिए की जाएंगी। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2019 है। पद से जुड़ा विस्तृत विवरण नीचे देखें:

खेल के आधार पर रिक्तियों का ब्योरा

:: हॉकी, कुल पद : 04 (सभी पद महिला)

(पोजिशन के अनुसार रिक्तियां)

- मिड फील्डर, पद : 02

- डीप डिफेंस, पद : 01

- फॉरवर्ड, पद : 01

:: कबड्डी, कुल पद : 03 (सभी पद महिला)

(पोजिशन के अनुसार रिक्तियां)

- राइट रेडर, पद : 01

- लेफ्ट रेडर, पद : 01

- राइट कॉर्नर, पद : 01

:: बॉस्केटबॉल, कुल पद : 03 (सभी पद महिला)

(पोजिशन के अनुसार रिक्तियां)

- फीडर, पद : 01

- फॉरवर्ड, पद : 01

- पिवोट, पद : 01

:: क्रिकेट, कुल पद : 02 (सभी पद महिला)

(पोजिशन के अनुसार रिक्तियां)

- बैट्समैन, पद : 01

- मीडियम पेसर/स्पिनर, पद : 01

:: हैंडबॉल, कुल पद : 02 (सभी पद महिला)

(पोजिशन के अनुसार रिक्तियां)

- गोलकीपर, पद : 01

- लेफ्ट विंग, पद : 01

:: बॉस्केटबॉल, कुल पद : 01 (पुरुष)

(पोजिशन के अनुसार रिक्तियां)

- सेंटर, पद : 01

:: साइक्लिंग, कुल पद : 02 (पुरुष)

पोजिशन : 4000 मीटर



:: कबड्डी, कुल पद : 03 (पुरुष)

(पोजिशन के अनुसार रिक्तियां)

- रेडर, पद : 02

- ऑलराउंडर, पद : 01

:: वेट लिफ्टिंग, कुल पद : 01 (पुरुष)

पोजिशन : 81 किलोग्राम

सूचना : उपरोक्त पदों में से 16 पद ग्रेड-पे 2400/2800 और पांच पद ग्रेड-पे 1900/2000 रुपये के लिए भरे जाएंगे।

शैक्षणिक योग्यता (ग्रेड पे 2400/2800 रुपये के लिए)

- किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

खेल संबंधी उपलब्धियां

- ओलंपिक खेलों (सीनियर वर्ग) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। या

- वर्ल्ड कप/ वर्ल्ड चैंपियनशिप/ एशियन गेम्स/ कॉमनवेल्थ गेम्स में कम से कम तीसरा स्थान प्राप्त किया हो।

शैक्षणिक योग्यता (ग्रेड पे 1900/2000 रुपये के लिए)

- मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से बारहवीं पास हो। या समकक्ष योग्यता हो।

खेल संबंधी उपलब्धियां

- वर्ल्ड कप/ वर्ल्ड चैंपियनशिप/ एशियन गेम्स/ कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। या

- कॉमनवेल्थ या एशिया चैंपियनशिप/ एशिया कप/ साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स/ यूएसआईसी चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया हो। या

- सीनियर/ यूथ/ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया हो। या

- भारतीय ओलिंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में तीसरा स्थान प्राप्त किया हो। या

- ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया हो। या

- फेडरेशन कप चैंपियनशिप (सीनियर कैटेगरी) में प्रथम स्थान हासिल किया हो।

वेतनमान : 5,200 से 20,200 रुपये।

आयु सीमा (सभी पद) : न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 25 साल।

- आयुसीमा का आकलन 01 जनवरी 2020 के आधार पर किया जाएगा।

जरूरी सूचनाएं

- आयु सीमा की गणना 01 जनवरी 2020 के आधार पर की जाएगी।

- 01 अप्रैल 2017 को और उसके बाद संबंधित खेल उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ी ही इन पदों के लिए आवेदन योग्य होंगे।

- एक से अधिक खेल कोटे के तहत आवेदन करने के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भेजना होगा। आवेदन शुल्क भी अलग चुकाना होगा।

- चुने गए उम्मीदवार इंटरव्यू/ट्रायल के समय अपने सभी शैक्षणिक योग्यता संबंधी सर्टिफिकेट की ओरिजनल प्रति और खेल संबंधी सभी ओरिजनल सर्टिफिकेट साथ लाना न भूलें।

- निम्न रिक्तियों में कोई भी आरक्षित नहीं है। अधिकतम आयुसीमा में आरक्षित वर्ग को छूट नहीं मिलेगी।

चयन प्रक्रिया

स्पोर्ट्स परफॉर्मेन्स के ट्रायल, इंटरव्यू, असेसमेंट, शैक्षणिक योग्यता और जनरल इंटेलिजेंस/ पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इन सभी के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे।

- ग्रेड पे 2400/2800 के लिए न्यूनतम 70 अंक हासिल करना अनिवार्य है।

- ग्रेड पे 1900/2000 केलिए न्यूनतम 65 अंक हासिल करने होंगे।

आवेदन शुल्क

- 500 रुपये। एससी/ एसटी, दिव्यांग, महिला/ अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आवेदकों के लिए 250 रुपये।

-शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान इसका लिंक उपलब्ध होगा।

- ट्रायल देने पर सामान्य/ओबीसी वर्ग को 400 रुपये और अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को 250 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे।

- जो उम्मीदवार ट्रायल नहीं देंगे, उन्हें किसी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.rrcnr.org) पर लॉगइन करें। होमपेज पर ही सबसे ऊपर Kind Attention :- Employment Notification No. 03/2019 -- Recruitment of Sports Person against Sports Quota of Northern Railway for the year 2019-20...... शीर्षक दिखाई देगा।

- इसके आगे नोफिफिकेशन को पढ़ने के लिए इंग्लिश और हिन्दी भाषा के लिंक दिए गए हैं। अपनी सुविधा के अनुसार लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने से पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने से नया पेज खुल जाएगा। यहां फिर से विज्ञापन दिखाई देगा। इसके नीचे की ओर डिक्लेरेशन पर टिक मार्क करें और फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करें।

- इससे नया पेज खुल जाएगा। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें। नए पेज पर स्टेप-1 को निर्देशानुसार पूरा करें। इसके बाद रजिर्स्टड ई-मेल और पासवर्ड दर्ज कर लॉगइन करें।

- इससे स्टेप-2 में आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक, खेल संबंधी और अन्य जरूरी जानकारियों को सावधानी से दर्ज करें। इसके बाद स्टेप-3 में आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। स्टेप-4 में मांगे गए खेल दस्तावेजों, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।

- खेल दस्तावेजों का साइज 100 केबी और फोटो और हस्ताक्षर का साइज 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अंत मेें भरे हुए आवेदन पत्र की ऑटोजेनरेटेड कॉपी डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

खास तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 27 नवंबर 2019

अधिक जानकारी यहां

हेल्पलाइन : 011-29825106

अन्य रोजगार के मौके

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इंजीनियर के 19 पदों पर भर्तियां