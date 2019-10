RRC MTS भर्ती 2019: खुशखबरी, रेलवे में एमटीएस की वैकेंसी की संख्या बढ़ी, जानें योग्यता, आवेदन, परीक्षा से जुड़ी 10 खास बातें

RRC MTS Recruitment 2019 : रेलवे ने मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती 2019 की वैकेंसी की संख्या बढ़ा दी है। वैकेंसी की संख्या 118 से बढ़ाकर 152 कर दी गई है। उत्तर रेलवे आरआरसी द्वारा ये सूचना बुधवार को www.rrcnr.org पर नोटिस जारी कर दी गई है। वैकेंसी बढ़ने की सूचना आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की इस भर्ती ( Notification 02/2019 ) के तहत सर्विस और कुकिंग डिविजन में भर्तियां की जाएंगी। ये नियुक्तियां नॉर्दर्न रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट में होंगी। योग्य उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के जरिए करेगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2019 है। अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उम्मीदवार एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयुसीमा में आरक्षित वर्ग को केंद्र सरकार के नियमानुसार छूट प्राप्त होगी। आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यहां पढ़ें 10 खास बातें -

1. मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस), पद : 118

(सेवा के आधार पर रिक्तियों का ब्योरा)

- सर्विस साइड, पद : 94 से बढ़ाकर किए गए 121

(श्रेणी के अनुसार पद)

- अनारक्षित : 39 से बढ़कर हुए 50

- ईडब्ल्यूएस : 09 से बढ़कर हुए 12

- ओबीसी : 25 से बढ़कर हुए 32

- एससी : 14 से बढ़कर हुए 18

- एसटी : 07 से बढ़कर हुए 9

2. योग्यता : 10वीं की परीक्षा पास की हो। साथ ही फूड बीवरेज/फूड एंड बीवरेज गेस्ट सर्विस ट्रेड में आईटीआई हो। या

- दसवीं पास हो। फूड एंड बीवरेज सर्विस और हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट माड्यूलर का कोर्स किया हो। या

- दसवीं उत्तीर्ण होने के साथ फूड एंड बीवरेज ऑपरेशन में डिप्लोमा कोर्स किया हो।

3. कुकिंग, पद : 24 से बढ़कर हुए 31

(श्रेणी के अनुसार पद)

- अनारक्षित :10 से बढ़कर हुए 12

- ईडब्ल्यूएस : 02 से बढ़कर हुए 3

- ओबीसी : 06 से बढ़कर हुए 8

- एससी : 04 से बढ़कर हुए 5

- एसटी : 02 से बढ़कर हुए 3

4. योग्यता : 10वीं पास की हो। साथ ही बेकरी एंड कंफेक्शनरी/फूड प्रोडक्शन ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। या

- दसवीं पास हो। कुकिंग (जनरल/इंडियन/कॉन्टिनेंटल) में कोर्स किया हो। या

- दसवीं उत्तीर्ण होने के साथ फूड प्रोडक्शन/बेकरी एंड कंफेक्शनरी में डिप्लोमा किया हो।

5. आयु सीमा

- न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष। इसका निर्धारण 01 जनवरी 2020 के आधार पर किया जाएगा।

- अधिकतम आयु में एससी/ एसटी आवेदकों को पांच वर्ष, ओबीसी को तीन वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट होगी।

6. वेतनमान : सातवें वेतनमान के लेवल-1 के अनुसार।

यहां आप भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं- RRC MTS Recruitment 2019 notice

7. चयन प्रक्रिया

- योग्य उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर होगा।

सीबीटी का प्रारूप

- कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बहुविकल्पीय प्रकार के कुल 100 प्रश्न शामिल होंगे। प्रश्न मैथमेटिक्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस पर आधारित होंगे।

- इनको हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा।

- नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटे जाएंगे।

- परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को डाक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सभी दस्तावेज की जांच के बाद नियुक्ति दी जाएगी।

8. आवेदन शुल्क

- 500 रुपये। एससी, एसटी, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 250 रुपये।

- ऑनलाइन भुगतान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से कर

सकते हैं।

- ऑफलाइन भुगतान एसबीआई बैंक चालान या पोस्ट ऑफिस चालान माध्यम से कर सकते हैं।

9. आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.rrcnr.org) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर आपको EMPLOYMENT NOTICE NO. 02/2019. RECRUITMENT OF LEVEL-1 MULTI TASKING STAFF-CATERING IN COMMERCIAL DEPARTMENT OF NORTHERN RAILWAY लिंक दिखाई देगा।

- इसके नीचे हिन्दी और इंग्लिश भाषा में नोटिफिकेशन लिंक दिए गए हैं। अपनी सुविधानुसार इन पर क्लिक करें। इस तरह पद संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इसके बाद फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करें। इससे नया पेज खुल जाएगा। सबसे नीचे जाएं और डिक्लेरेशन पर टिक मार्क करें। फिर क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें।

- इस तरह नया वेबपेज खुलेगा। यहां ‘न्यू एप्लीकेशन टैब का बटन दबाएं। आवेदन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी करनी होगी। पहले चरण में एप्लीकेशन फॉर्म के आगे दिए क्लिक हियर का बटन दबाएं।

- इस तरह आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यहां मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज करें। फिर सब्मिट का दबाएं दबा दें। इससे आपको पासवर्ड और लॉगइन प्राप्त हो जाएगा। दोनों की मदद से आगे की प्रक्रिया पूरी करें।

- दूसरे चरण में शुल्क भुगतान का पेज खुलेगा। अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करें।

- तीसरे चरण में मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके तहत पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर (20 से 50 केबी) स्कैन करके अपलोड करें। फिर अंत में आवेदन को सब्मिट कर दें और इसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

खास तारीखें

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : 15 अक्टूबर 2019 (दोपहर 12 बजे तक)

- कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन : 31 अक्टूबर के बाद

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.rrcnr.org

फोन : 011-29825106



10. जरूरी सूचनाएं

- लिखित परीक्षा में शामिल वाले सामान्य और ओबीसी वर्ग के आवेदकों को 400 आवेदन शुल्क में से 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। इसी तरह एससी/एसटी और महिला आवेदकों को पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

- जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, किसी शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

- आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

