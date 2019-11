रेलवे RRC भर्ती 2019: 2029 पदों पर बंपर भर्तियां, नहीं होगी कोई परीक्षा, 10वीं के मार्क्स से मिलेगी नौकरी

नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर बंपर भर्तियां की जाएंगी। इसके तहत कुल 2029 पदों पद भरे जाएंगे। इन पदों पर नियुक्तियां एक वर्ष के प्रशिक्षण के आधार पर विभिन्न वर्कशॉप और यूनिट के लिए , डिपार्टमेंट और वर्कशॉप के लिए की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 08 दिसंबर 2019 है। रिक्तियों का अधिक विवरण इस प्रकार है :

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, अजमेर

ट्रेड अप्रेंटिस, कुल पद : 434 (अनारक्षित : 210)

(ट्रेड के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

इलेक्ट्रिशियन (कोचिंग), पद : 33 (अनारक्षित-15)

इलेक्ट्रिशियन (पावर), पद : 33 (अनारक्षित-15)

इलेक्ट्रिशियन (टीआरडी), पद : 43 (अनारक्षित-21)

कारपेंटर (इंजीनियरिंग), पद : 25 (अनारक्षित-12)

पेंटर, पद : 20 (अनारक्षित-10)

मेसन, पद : 30 (अनारक्षित-14)

पाइप फिटर, पद : 20 (अनारक्षित-10)

फिटर, पद : 50 (अनारक्षित-24)

कारपेंटर (मेकेनिकल), पद : 30 (अनारक्षित-14)

डीजल मेकेनिक, पद : 150 (अनारक्षित-75)

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, बीकानेर

ट्रेड अप्रेंटिस, कुल पद : 422 (अनारक्षित : 212)

(ट्रेड के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

इलेक्ट्रिशियन, पद : 150 (अनारक्षित : 75)

फिटर, पद : 150 (अनारक्षित : 75)

वायरमैन, पद : 110 (अनारक्षित : 55)

कारपेंटर, पद : 05 (अनारक्षित : 03)

मेसन, पद : 10 (अनारक्षित : 05)

वेल्डर (गैस एंड इलेक्ट्रिक), पद : 02 (अनारक्षित : 01)

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जयपुर

ट्रेड अप्रेंटिस, कुल पद : 487(अनारक्षित : 247)

(ट्रेड के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

फिटर (मेकेनिकल), पद : 282 (अनारक्षित : 143)

टेक्निशियन (एस एंड टी), पद : 93 (अनारक्षित : 47)

टेक्निशियन (इलेक्ट्रिक), पद : 97 (अनारक्षित : 49)

टेक्निशियन (इलेक्ट्रिक टीआरडी), पद : 15(अनारक्षित : 08)

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जोधपुर

ट्रेड अप्रेंटिस, कुल पद : 374(अनारक्षित : 190)

(ट्रेड के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

डीजल मेकेनिक (मेकेनिकल), पद : 104 (अनारक्षित-54)

डीजल इलेक्ट्रिक मेकेनिक (मेकेनिकल), पद : 55(अनारक्षित-28)

फिटर (मेकेनिकल-सी एंड डब्ल्यू), पद : 110 (अनारक्षित-56)

फिटर (इलेक्ट्रिक पावर), पद : 35 (अनारक्षित-18)

फिटर (इलेक्ट्रिक एसी), पद : 35 (अनारक्षित-18)

फिटर (इलेक्ट्रिक ट्रेन-लाइटिंग), पद : 35 (अनारक्षित-18)

बीटीसी कैरेज, अजमेर

ट्रेड अप्रेंटिस, कुल पद : 150 (अनारक्षित : 74)

(ट्रेड के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

फिटर, पद : 62 (अनारक्षित-31)

वेल्डर, पद : 13 (अनारक्षित-06)

पेंटर, पद : 50 (अनारक्षित-25)

इलेक्ट्रिशियन, पद : 25 (अनारक्षित-12)

बीटीसी लोको, अजमेर

ट्रेड अप्रेंटिस, कुल पद : 52 (अनारक्षित : 25)

(ट्रेड के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

डीजल मेकेनिक, पद : 11 (अनारक्षित-05)

फिटर, पद : 30 (अनारक्षित-15)

वेल्डर, पद : 11 (अनारक्षित-05)

कैरेज वर्कशॉप, बीकानेर

ट्रेड अप्रेंटिस, कुल पद : 33 (अनारक्षित : 17)

(ट्रेड के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

फिटर, पद : 14 (अनारक्षित-07)

इलेक्ट्रिशियन, पद : 11 (अनारक्षित-05)

वेल्डर, पद : 08 (अनारक्षित-05)

कैरेज वर्कशॉप, जोधपुर

ट्रेड अप्रेंटिस, कुल पद : 77 (अनारक्षित : 41)

(ट्रेड के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

फिटर, पद : 33 (अनारक्षित-17)

कारपेंटर, पद : 17 (अनारक्षित-09)

वेल्डर (जी एंड ई), पद : 09 (अनारक्षित-05)

पेंटर (जनरल), पद : 10 (अनारक्षित-05)

एमएमटीएम, पद : 05 (अनारक्षित-03)

मशीनिस्ट, पद : 03 (अनारक्षित-02)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान दसवीं या समकक्ष परीक्षा पास हो।

- इसके साथ न्यूनतम 50% फीसदी अंकों के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : 08 दिसंबर 2019 को न्यूनतम 15 और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदारों को पांच वर्ष, ओबीसी वर्गके उम्मीदवारों को तीन वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

स्टाइपेंड : नियमानुसार दिया जाएगा।

आवेदन शुल्क : 100 रुपये। इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।

- एससी/एसटी/दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

चयन प्रक्रिया

- योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर बनी मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- वेबसाइट (www.rrcjaipur.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर दाईं ओर लेटेस्ट न्यूज एंड इवेंट्स सेक्शन में Notification for Engagement of Apprentices under Apprentice Act 1961 for the Year 2019-20 ... लिंक स्क्रॉल होता दिखाई देगा।

- इस पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इस विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इसके बाद विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- अंत में ऑनलाइन सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 08 दिसंबर 2019 (शाम 05 बजे तक)

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.rrcjaipur.in

www.nwr.indianrailways.gov.in



