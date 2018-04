रेलवे भर्ती परीक्षा 2018: ग्रुप डी और सी पदों के CBT एग्जाम के लिए 10 महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न (तैयारी पार्ट-7)

RRB Recruitment 2018 Railway 90000 vacancy - रेलवे ग्रुप डी और ग्रुप सी (असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन) भर्ती के लिए पहले चरण की सीबीटी परीक्षा में गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस/कंरट अफेयर से जुड़े प्रश्न होंगे। हम आपको पिछले कुछ दिनों से तैयारी से जुड़े कुछ मॉडल प्रश्न मुहैया करा रहे हैं। पहले चरण के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) की तैयारी में यह काफी मददगार होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करके आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इनके उत्तर सबसे नीचे दिए गए हैं।

प्रश्न-1: उस शब्द को चुनें जिसकी स्पेलिंग ठीक है।

क. Existance

ख. Ignorence

ग. Exhilarate

घ. Indispensible



प्रश्न-2: वह ग्रह जिसके चारों ओर ग्रहीय रिंग नहीं है-

क. शनि

ख. बृहस्पति

ग. शुक्र

घ. वरुण

प्रश्न-3: MUDRA, जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है, का विस्तार क्या है?

क. Micro Units Development and Refinance Agency

ख. Micro Units Department and Refinance Assembly

ग. Micro Union Development and Refinery Agency

घ. Minimum Units Development and Refinance Association

ग्रुप डी भर्ती 2018: परीक्षा से पहले जान लें रेलवे की ये 20 खास बातें (तैयारी पार्ट - 6)

प्रश्न-4: पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है-

क. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ख. पर्यावरण अध्ययन

ग. साहित्य एवं पत्रकारिता

घ. अर्थशास्त्र

प्रश्न-5: एक व्यापारी जानता है कि किसी वस्तु का मूल्य प्रति पैकेट 5 रु. बढ़ जाएगा। उसने रु. 4500 में उस वस्तु के कुछ पैकेट खरीदे। यदि वह इस पैकेट के नये मूल्य पर खरीदता, तो उसे 10 पैकेट कम मिलते। उसने कितने पैकेट खरीदे?

क. 50

ख. 90

ग. 100

घ. 125

प्रश्न-6: किसी व्यक्ति ने 5 प्रतिशत की हानि पर एक रेडियो बेचा। यदि वह इसे 210 रु अधिक में बेचा होता, तो उसे 25 प्रतिशत लाभ होता। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 35 प्रतिशत लाभ प्राप्त हो?

क. 645 रु

ख. 654 रु.

ग. 945 रु.

घ. 954 रु.

रेलवे भर्ती परीक्षा 2018: तैयारी के लिए 10 मॉडल प्रश्न (पार्ट-1)



प्रश्न-7: निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ग्रीनहाउस गैस नहीं है?

क. ऑक्सीजन

ख. नाइट्रस ऑक्साइड

ग. जल वाष्प

घ. ओजोन

प्रश्न-8: थियामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है?

क. बी 1

ख. बी 2

ग. बी 5

घ. बी 6

ये भी पढ़ें: रेलवे भर्ती परीक्षा 2018: ग्रुप D के लिए GK के 11 मॉडल प्रश्न (भाग-5)

प्रश्न-9: भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है?

क. मोहन बगान एथलेटिक्स क्लब

ख. आर बी फरग्युसन क्लब

ग. कलकत्ता क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब

घ. एफसी. ग्रीन वैली

प्रश्न-10: ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?

क. पी. टी. ऊषा

ख. कमलजीत संधू

ग. करनम मल्लेश्वरी

घ. ललिता बाबर

ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं - 1.ग, 2.ग, 3.क, 4.ग, 5.ग, 6.ग, 7.क, 8.क 9.क 10.ग

(साभार- रोजगार समाचार)

(तैयारी- पार्ट 4) रेलवे भर्ती परीक्षा 2018:ग्रुप D पदों के लिए 10 मॉडल प्रश्न

तैयारी पार्ट 3 - रेलवे भर्ती परीक्षा 2018: ग्रुप डी व ग्रुप सी के CBT स्टेज-1 के लिए रीजनिंग के 10 मॉडल

तैयारी पार्ट-2 - ग्रुप डी व ग्रुप सी के पहले चरण के CBT के लिए 10 मॉडल प्रश्न

ये भी पढ़ें : रेलवे भर्ती परीक्षा 2018: जानिए अगर आए समान अंक तो किसे मिलेगी नौकरी

ये भी पढ़ें : रेलवे भर्ती 2018: जानिए 90000 पदों के लिए कैसे होगा फाइनल सेलेक्शन

ये भी पढ़ें : रेलवे भर्ती परीक्षा 2018: जानिए ALP और टेक्नीशियन के 26000 पदों का पूरा एग्जाम पैटर्न

ये भी पढ़ें : Railway 90000 Vacancy 2018: परीक्षा से पहले जान लें ये 7 बदलाव

ये भी पढ़ें : रेलवे भर्ती परीक्षा 2018: 62 हजार पदों के लिए ये होगा एग्जाम पैटर्न

ये भी पढ़ें : रेलवे भर्ती: खुशखबरी! 90 हजार पदों के अलावा और निकलेंगी 9500 भर्तियां