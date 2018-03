RRB Recruitment 2018: 90000 भर्तियों के लिए आवेदन में कुछ ही दिन शेष, जानें 10 खास बातें

Railway Recruitment 2018 RRB 90000 vacancy - रेलवे में निकली 90 हजार भर्तियों के लिए आवेदन करने के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। ग्रुप सी (असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन) के 26502 पदों ( ) पर भर्तियां होनी हैं जबकि ग्रुप डी के 62,907 पदों पर भर्तियां होनी हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की 17673 वैकेंसी हैं जबकि टेक्नीशियन की 8829 वैकेंसी हैं। ये रेलवे की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया है। यहां हम आपको बताते हैं आवेदन से जुड़ी 10 खास बातें -

1. केवल ऑनलाइन आवेदन- इन पदों के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले आवश्यक डॉक्यूमेंट पहले ही स्कैन करके रखें। आवेदन करते समय आपको उन्हें अपलोड करना होगा।

ये भी पढ़ें: रेलवे भर्ती परीक्षा 2018: ग्रुप D के 62000 पदों के लिए ये होगा एग्जाम पैटर्न

2. एक उम्मीदवार केवल एक रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के लिए ही आवेदन कर सकता है। वैकेंसी और अपनी योग्यता के मद्देनजर आपको संबंधित आरआरबी जोन की वेबसाइट पर जाना होगा।

आरआरबी के विभिन्न क्षेत्रीय बोर्ड्स हैं जिनकी 16 वेबसाइट्स पर आप आवेदन कर सकते हैं। इनमें आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी अजमेर, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी बेंगलुरु, आरआरबी भोपाल, आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मुंबई, आरआरबी पटना, आरआरबी रांची और आरआरबी सिकंदराबाद है। ध्यान रहे एक बार आरआरबी सेलेक्ट करने के बाद आप आरआरबी बदल नहीं सकेंगे।

इन वेबसाइट्स पर करें आवेदन-

www.rrbahmedabad.gov.in

www.rrbajmer.gov.in

www.rrbald.nic.in

www.rrbbnc.gov.in

www.rrbbpl.nic.in

www.rrbbbs.gov.in

www.rrbbilaspur.gov.in

www.rrbcdg.gov.in

www.rrbchennai.gov.in

www.rrbgkp.gov.in

www.rrbguwahati.gov.in

www.rrbkolkata.gov.in

www.rrbmumbai.gov.in

www.rrbpatna.gov.in

www.rrbranchi.gov.in

www.rrbsecunderabad.nic.in.

ये भी पढ़ें : रेलवे भर्ती परीक्षा 2018: जानिए ALP और टेक्नीशियन के 26000 पदों का पूरा एग्जाम पैटर्न

ये भी पढ़ें : Railway 90000 Vacancy 2018: परीक्षा से पहले जान लें ये 7 बदलाव

3. वैकेंसी टेबल

एप्लाई करने से पहले आपके लिए CEN वैकेंसी टेबल देखना जरूरी है। जिस पद पर आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए अनिवार्य योग्यताओं की जानकारी आपको वैकेंसी टेबल से ही मिलेगी। इसे आप संबंधित RRB की विभिन्न वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं।

4. ध्यान रहें

आपको सभी संदेश आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। आवेदन करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर, चयनित आरआरबी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में बदलाव नहीं कर सकते। ऐसे में आप एप्लाई करने के बाद अपना ईमेल आईडी और मोबाइल मैसेज बॉक्स चेक करते रहें। अपने क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइट भी लगातार चेक करते रहें।

ये भी पढ़ें : RRB Recruitment 2018: बेहद छोटे कद के युवाओं को भी मिलेगा रिजर्वेशन

5. एप्लीकेशन में बदलाव

आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आप जरूरत पड़ने पर उसमें दी गई जानकारी में बदलाव कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको 250 रुपये की नॉन-रीफंडेबल फीस चुकानी होगी। यह फीस सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को देनी होगी और किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर, चयनित आरआरबी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में बदलाव नहीं कर सकते।

ये भी पढ़ें : रेलवे भर्ती परीक्षा 2018: RRB ने 90,000 पदों के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को किया सावधान, जानें क्या कहा

5. कहां आवेदन करें

अगर असिस्टेंट लोको पायलट (एलएलपी) व टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपने जो आरआरबी जोन चुना है उसकी वेबसाइट पर जाकर Click here for submission of ONLINE application against (CEN) No. 01/2018 से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। और अगर आपने ग्रुप डी के पदों के लिए आवेदन करना है तो आपको Click here for submission of ONLINE application against (CEN) No. 02/2018 के लिंक पर क्लिक करना होगा।

6. आरआरबी जोन का चयन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर दिशा-निर्देशों का फॉर्म आएगा। उसे पढ़ें और नीचे दिए गए दो चेक बॉक्स पर क्लिक करके सब्मिट करें। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। रजिस्ट्रेशन के स्टेज में आपना नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसे बेसिक जानकारी भरें। सभी डिटेल्स डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी नंबर आएगा। इसे डालकर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा।

ये भी पढ़ें : खुशखबरी: रेलवे ने 90,000 वैकेंसी के लिए आवेदन करने की उम्र सीमा बढ़ाई

ये भी पढ़ें : रेलवे भर्ती परीक्षा 2018: एग्जाम देने वालों को वापस की जाएगी बढ़ी फीस

7. होम पेज पर दिए गए Candidate Login के लिंक पर क्लिक करें। यहां उम्मीदवार अपनी क्वालिफिकेशन, समुदाय, धर्म, लिंग जैसी जानकारी भरेंगे।

8. इसके बाद पेमेंट स्टेज आएगा। उम्मीदवार परीक्षा शुल्क की ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड से की जा सकती है। इसके अलावा इसे एसबीआई बैंक चालान व पोस्ट ऑफिस चालान के माध्यम से भी भरा जा सकता है।

9. पोस्ट प्रेफरेंस स्टेज- अगर उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने के योग्य हैं तो वह Set Preference पर क्लिक कर प्राथमिकता के अनुसार पदों का चयन कर सकता है।

10. आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर की फोटो और विभिन्न दस्तावेजों की फोटोज की स्कैन्ड कॉपी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। सभी स्कैन्ड कॉपी JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो कलर होनी चाहिए और इसका साइज 20 से 50KB के बीच होना चाहिए।

अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट (एएलपी) और टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो साइज 15 से 40KB होना चाहिए। दस्तावेजों की कॉपी भी JPEG फार्मेट और साइज 50 से 100KB के बीच होना चाहिए।

सभी स्टेज भरने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट जरूर ले लें। परीक्षा की तिथि से करीब 10 दिन पहले संबंधित आरआरबी जोन की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसकी जानकारी आपको एसएमएस/ईमेल आईडी से दे दी जाएगी। उस ई-एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। ई एडमिट कार्ड के साथ अपना फोटो आईडी लाना न भूलें। अन्यथा परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।