रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2018: दुरुस्त करें अपनी GK, RRB एग्जाम के लिए ये रहे 10 मॉडल प्रश्न (तैयारी पार्ट-8)

RRB Group D and Group C Recruitment 2018 Railway 90000 vacancy model questions - भारतीय रेलवे में ग्रुप डी और ग्रुप सी (असिस्टेंट लोको पायलट व टेक्नीशियन) के 90 हजार पदों के लिए रेस शुरू हो चुकी है। परीक्षा की तारीख का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। भर्ती के लिए पहले चरण की CBT परीक्षा में गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस/कंरट अफेयर से जुड़े प्रश्न होंगे। यहां हम पिछले कई दिनों से तैयारी से जुड़े कुछ मॉडल प्रश्न मुहैया करा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करके आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इनके उत्तर सबसे नीचे दिए गए हैं।

प्रश्न-1: अग्नि-IV मिशन की सफलता के पीछे डीआरडीओ का प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिक कौन है?

क. ए.पी.जे अब्दुल कलाम

ख. टेस्सी थॉमस

ग. ए. शिवाथानू पिल्लै

घ. वी. के. सारस्वत

प्रश्न-2: दिल्ली स्थित कमल मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए पूजा का घर है?

क. हिंदू

ख. बौद्ध

ग. जैन

घ. बहाई

प्रश्न-3: भोर घाट किस राज्य में स्थित है?

क. मध्य प्रदेश

ख. हरियाणा

ग. महाराष्ट्र

घ. छत्तीसगढ़

प्रश्न-4: पंडोह बांध किस राज्य में स्थित है?

क. पंजाब

ख. हिमाचल प्रदेश

ग. गुजरात

घ. उत्तर प्रदेश

प्रश्न-5: हेग शहर कहां स्थित है?

क. बोलीविया

ख. नीदरलैंड

ग. चिली

घ. चेक गणराज्य

प्रश्न-6: समकालीन भारतीय मुद्रा पर अंकित पंद्रह भाषाओं में से निम्न में से कौन सी भाषा को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है?

क. कोंकणी

ख. तुलु

ग. नेपाली

घ. कश्मीरी

प्रश्न-7: भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्न में कौन सी भाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिली है?

क. संस्कृत

ख. उर्दू

ग. कोंकणी

घ. अंग्रेजी

प्रश्न-8: पहली महिला मुख्यमंत्री ने किस भारतीय राज्य में सेवा की?

क. उत्तर प्रदेश

ख. उड़ीसा

ग. गोवा

घ. तमिलनाडु

प्रश्न-9: किसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के डिजाइन में 'Airport in the Forest, Forest in the Airport' की अवधारणा का उपयोग किया गया है?

क. दुबई

ख. वेनकोवेर

ग. कुआलालम्पुर

घ. हांगकांग

प्रश्न-10: पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है-

क. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ख. पर्यावरण अध्ययन

ग. साहित्य एवं पत्रकारिता

घ. अर्थशास्त्र

ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं - 1.ख, 2.घ., 3.ग, 4.ख, 5.ख, 6.ख, 7.घ, 8.क 9.ग 10.ग

(साभार- रोजगार समाचार)

