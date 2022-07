RRB NTPC CBT 2 Result 2022 for Level 2 and 5: rrbahmedabad.gov.in पर जारी हुए परिणाम, यहां देखें CBTST लेवल 5, 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट

RRB NTPC CBT 2 Result 2022 for Level 2 and 5: रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 5 और 2 के लिए परिणाम ऑनलाइन घोषित कर दिए गए हैं। उम्मीदवार परिणाम और CBTST लेवल 5 और 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट - rrbahmedabad.gov.in, rrbajmer.gov.in, rrbchennai.gov.in, rrbkolkata.gov.in से ऑनलाइन देख सकते हैं।

RRB NTPC CBT Level 5 and 2 Score Card-Direct link

RRB NTPC Result - CBTST Level 5, 2 list of shortlisted candidates list- Direct link

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परिणाम 2022 घोषित लिंक कई क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए गए हैं। वे सभी जिन्होंने सरकारी परिणाम आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ पास किया है, उन्हें CBTST लेवल 5 और 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

RRB NTPC CBT 2 Result 2022 - CBTST के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट ऐसे देखें

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbahmedabad.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- 'Result of CBT2: Short listed candidates for CBTST Level 5 and Level 2, Cut off Marks for CBTST Level 5 and Level 2' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- CBTST स्तर 5, 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट की पीडीएफ फाइल के साथ एक नया पेज खुलेगा।

स्टेप 4- अपना रोल नंबर खोजने के लिए लिस्ट में स्क्रॉल करें।

स्टेप 5- यदि आवश्यक हो तो आप एक प्रति आउट भी ले सकते हैं।

इस दिन हुई थी RRB NTPC CBT 2 लेवल 5 और 2 की परीक्षा

बता दें, लेवल 5 के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा का आयोजन 12 जून से 15 जून 2022 तक और लेवल 2 के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा का आयोजन 13 से 16 जून 2022 तक किया गया था। वहीं आंसर की 22 जून को प्रकाशित की गई थी और 27 जून तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने की अनुमति दी गई थी।

RRB NTPC CBT 2 Result 2022: जानें- रिजल्ट के बाद का प्रोसेस

जिन उम्मीदवारों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 5 और 2 की परीक्षा पास कर ली है, उन्हें अब कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट (CBTST) देना होगा। CBTST के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर अंग्रेजी/हिंदी टाइपिंग के लिए अपने ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि उम्मीदवार ने निर्धारित समय के भीतर भाषा का चयन नहीं किया है, तो डिफॉल्ट टाइपिंग भाषा अंग्रेजी होगी।