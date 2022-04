RRB MI (CEN No 03-2019) Results: जारी हुए परिणाम, यहां चेक करें कट-ऑफ और स्कोरकार्ड

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) रेल मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड (MI) कैटेगरी परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे RRB की रीजनल वेबसाइट्स के माध्यम से परिणाम चेक

इस खबर को सुनें