RRB JE Recruitment 2019: जेई भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी

RRB JE Answer Key , response sheet 2019: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने मई-जून में आयोजित हुई जेई (जूनियर इंजीनियर) भर्ती परीक्षा (CEN 03/2018) की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। इससे पहले बोर्ड आंसर की व रिस्पॉन्स शीट जारी कर चुका है। आपत्तियां दर्ज कराने के बाद अब फाइनल आंसर की जारी की गई है।

आपको बता दें कि परीक्षाएं 22 मई से 2 जून एवं 26 जून से 28 जून के बीच आयोजित की गई थी। जिन उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था, वह अपने आरआरबी की वेबसाइट पर लॉग इन कर आंसर की चेक कर सकते हैं।

ऐसे चेक करें फाइनल आंसर की

फाइनल आंसर की चेक करने के लिए सबसे पहले जिस रीजनल वेबसाइट पर आवेदन किया है वहां लॉग इन करें। इसके बाद ‘View modified key and decision taken on the objection raised on keys of Ist stage CBT under CEN No. 03/2018 लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सब्मिट कर फाइनल आंसर की देखें।

आपको बता दें कि आरआरबी जेई भर्ती में 13,487 पद दिए गए थे। उनमें जूनियर इंजीनियर (जेई) के 12,844 पद, जूनियर इंजीनियर (आईटी) के 29 पद, डिपोट मैटेरियल सुपरिन्डेंडेंट पद के लिए 227 सहित कैमिकल और मेटालर्जिकल सहायक (अस्सिटेंट) 387 पदों की वैकेंसी शामिल हैं। आरआरबी की इन वैकेंसी के लिए दिसंबर 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था।