RRB JE CBT 2 Result 2019: आरआरबी जेई भर्ती सीबीटी-2 का रिजल्ट घोषित

RRB JE CBT 2 Result 2019: आरआरबी ने जेई भर्ती परीक्षा (सीबीटी-2) का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। रिजल्ट अपने अपने क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक किया जा सकता है। कुछ दिनों पहले आरआरबी ने जेई भर्ती सीबीटी-2 की फाइनल आंसर-की जारी की थी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इससे पहले 26 सितंबर, 2019 को प्रारंभिक आंसर-की जारी की थी। आरआरबी ने जेई भर्ती की 2nd स्टेज सीबीटी परीक्षा 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच एवं 19 सितंबर को आयोजित की थी।

RRB JE CBT 2 Result 2019: यूं करें डाउनलोड

- http://rrbonlinereg.in पर जाएं

- Result for Document Verification for various posts of JE & DMS against CEN No. 03/2018 new_news के लिंक पर क्लिक करें।

- pdf फाइल खुलने पर अपना रोल नंबर चेक कर लें।

इस बार 24,92,554 उम्मीदवारों ने आरआरबी जेई की परीक्षा के लिए आवेदन किया था। जिसमें से आधिकारिक आंकड़ो के अनुसार 1,88,616 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची में अपना नाम देख सकते हैं।