RRB Group D Answer Key 2018: मोबाइल पर यूं देखें आरआरबी ग्रुप डी भर्ती आंसर-की

RRB Group D Answer Key 2018 Released: आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा (सीबीटी) की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। उम्मीदवार अपने आरआरबी की आफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर-की चेक कर सकते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न के उत्तर के प्रति कोई आपत्ति है तो वह उसे 14 जनवरी से 19 जनवरी के बीच ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करवा सकता है। आपत्ति के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आपत्ति सही पाई गई तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे अन्यथा नहीं। यहां जानें कैसे आप ये आंसर-की देख सकते हैं।

स्टेप - 1- नीचे दिए गए आरआरबी लिंक में से अपना आरआरबी चुनें

आरआरबी वेबसाइट्स के लिंक->

Ahmedabad,

Patna,

Ajmer,

Allahabad,

Bangalore,

Bhopal.

Bhubaneshwar,

Bilaspur,

Chandigarh,

Chennai,

Gorakhpur.

Guwahati,

Jammu.

Kolkata,

Malda,

Mumbai,

Muzaffarpur, Ranchi,

Secunderabad, Siliguri, Trivendrm

स्टेप 2- आरआरबी की वेबसाइट के होम पेज पर CEN No. 02/2018 for various posts in Level 1 of 7th CPC के अंतर्गत दिए गए Click here to view Question Paper, Responses and Keys & Raise Objections, if any के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- नया पेज खुलने पर लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 4- नई विंडो खुलने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि डालें। सब्मिट करें। आपकी आंसर-की सामने आ जाएगी। इसे डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें।

RRB Group D answer key 2018: अभ्यर्थी नहीं देख पा रहे उत्तर कुंजी

ऐसे अपने उत्तरों का मिलान

आंसर-की में वो प्रश्न पत्र है जो कि उम्मीदवार के सीबीटी में आया था। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन पर ग्रीन राइट का निशान लगाया है जो प्रश्न का सही उत्तर है। दाहिने हाथ में वो ऑप्शन भी लिखा है जिस पर उम्मीदवार ने निशान लगाया था। ये भी लिखा गया है कि उम्मीदवार ने कोई प्रश्न अटेंप्ट किया या नहीं।

यहां देखें एक अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र की आंसर-की

यहां देखें आंसर-की- Direct Link rrb group d answer Key 2018

एक और अन्य अभ्यर्थी की उत्तर कुंजी

कैसे कराएं आपत्ति दर्ज

- आपत्ति दर्ज करवाने के लिए उम्मीदवारों को प्रश्न का आईडी का जिक्र करना होगा। इसके अलावा अगर किसी ऑप्शन के प्रति कोई आपत्ति है तो उसके लिए भी आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है।

- उम्मीदवार लॉग इन कर अपना क्वेश्नर पेपर, अपना उत्तर

और आंसर-की (जो ऑप्शन सही होगा उसे ग्रीन मार्क करके देखा जा सकता है) देख

सकते हैं।

करीब 1.89 करोड़ उम्मीदवारों ने आरआरबी ग्रुप डी की करीब 63000 वैकेंसी के

लिए आवेदन किया था।