RRB Group D Answer Key 2018: आपत्ति दर्ज करवाने से पहले पढ़ लें ये 10 खास बातें

RRB Group D Answer Key 2018 Released: आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा (सीबटी) की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। उम्मीदवार अपने आरआरबी की आफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर-की चेक कर सकते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न के उत्तर के प्रति कोई आपत्ति है तो वह उसे ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करवा सकता है। यहां जानें इससे कैसे आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और आपत्ति दर्ज करवाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

1. ये आपत्ति 19 जनवरी रात 11:59 बजे तक दर्ज करवाई जा सकेगी। 19 जनवरी के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

2. आपत्ति के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आपत्ति सही पाई गई तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे अन्यथा नहीं। पैसे उसी अकाउंट में रिफंड होंगे जिससे वह ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे।

3. अपने आरआरबी की वेबसाइट पर जाएं। Raising of Objections on Questions/Options of CBT for Level 1 Posts के लिंक पर क्लिक करें।

4. अपना आईडी और जन्मतिथि डालें। लॉग इन करें। कैंडिटेट रिस्पोंस देखें। फिर ऑब्जेक्शन पर क्लिक करें।

5. आपत्ति दर्ज करवाने के लिए उम्मीदवारों को प्रश्न का आईडी का जिक्र करना होगा। इसके अलावा अगर किसी ऑप्शन के प्रति कोई आपत्ति है तो उसके लिए भी आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है।

6. आईडी, टाइप ऑप आब्जेक्शन, एक्स्प्लेनेशन का कॉलम भरें। सब्मिट करें। इस तरह से आप एक प्रश्न पर आपत्ति जता सकेंगे।

7. ऊपर दिए गए तरीके से अन्य प्रश्नों पर आपत्ति जताएं। आप प्रश्नों का आईडी नंबर रिस्पोंस शीट में से देख सकते हैं।

8. आपत्ति जताए जाने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। आप जितने प्रश्नों पर आपत्ति जताएंगे, उतनी पेमेंट करनी होगी। जैसे चार प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति जताएंगे तो 50 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से 200 रुपये का भुगतान करना होगा।

9. भुगतान करने के बाद आपके पेमेंट स्टेट पर ‘Paid’ लिखा हुआ आ जाएगा।

10. आपत्ति पर आरआरबी का फैसला फाइनल होगा।